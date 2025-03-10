晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

HBL》彭郁榛狂轟30分 北一女2連霸

2025/03/10 05:30

北一女彭郁榛（左）昨帶隊打敗永仁。（記者林正堃攝）北一女彭郁榛（左）昨帶隊打敗永仁。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在女子組4強賽完成關鍵上籃後，正式點燃北一女中高二後衛彭郁榛的信心，昨她在冠軍賽狂轟生涯新高30分，帶隊以96：84打敗永仁高中，北一女不僅收下隊史第3冠，也完成首度2連霸，榮膺FMVP的彭郁榛期許下季率隊挑戰3連霸。

北一女收下隊史第3冠，也完成首度2連霸。（記者林正堃攝）北一女收下隊史第3冠，也完成首度2連霸。（記者林正堃攝）

率隊擊敗永仁 榮膺FMVP

160公分的彭郁榛昨打出生涯代表作，以13投10中，攻下30分外帶5籃板、6助攻及5抄截，她開心表示，「我過去投籃並沒有很穩定，但這次冠軍賽手感真不錯，投籃感覺很順！」

除了彭郁榛，北一女高三主將潘陳家姍貢獻23分，吳欣穎繳出15分、10籃板和8抄截的「準大三元」，皆是封后的關鍵人物。北一女繼淡商、金甌女中、海山高中、永仁、普門中學後，史上第6支在女子組締造2連霸的隊伍。

對淡商關鍵球 更添信心

彭郁榛在2023年榮膺U16亞洲盃最佳五人，身手本來就不俗，但她上屆在小巨蛋兩場賽事都綁手綁腳，她很慶幸當時還有學姊罩，讓她可以獲得生涯首冠，本屆升上高二，她知道不能一心只想靠學姊，要為球隊做出更多貢獻。

在小巨蛋出賽就有壓力存在的彭郁榛，4強對淡水商工最後33.3秒關鍵上籃，助隊首度在小巨蛋推倒淡商。她透露，經由這球確實讓自己更有信心，冠軍賽也就更能放手一搏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中