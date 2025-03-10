HBL》彭郁榛狂轟30分 北一女2連霸

北一女彭郁榛（左）昨帶隊打敗永仁。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在女子組4強賽完成關鍵上籃後，正式點燃北一女中高二後衛彭郁榛的信心，昨她在冠軍賽狂轟生涯新高30分，帶隊以96：84打敗永仁高中，北一女不僅收下隊史第3冠，也完成首度2連霸，榮膺FMVP的彭郁榛期許下季率隊挑戰3連霸。

北一女收下隊史第3冠，也完成首度2連霸。（記者林正堃攝）

率隊擊敗永仁 榮膺FMVP

160公分的彭郁榛昨打出生涯代表作，以13投10中，攻下30分外帶5籃板、6助攻及5抄截，她開心表示，「我過去投籃並沒有很穩定，但這次冠軍賽手感真不錯，投籃感覺很順！」

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除了彭郁榛，北一女高三主將潘陳家姍貢獻23分，吳欣穎繳出15分、10籃板和8抄截的「準大三元」，皆是封后的關鍵人物。北一女繼淡商、金甌女中、海山高中、永仁、普門中學後，史上第6支在女子組締造2連霸的隊伍。

對淡商關鍵球 更添信心

彭郁榛在2023年榮膺U16亞洲盃最佳五人，身手本來就不俗，但她上屆在小巨蛋兩場賽事都綁手綁腳，她很慶幸當時還有學姊罩，讓她可以獲得生涯首冠，本屆升上高二，她知道不能一心只想靠學姊，要為球隊做出更多貢獻。

在小巨蛋出賽就有壓力存在的彭郁榛，4強對淡水商工最後33.3秒關鍵上籃，助隊首度在小巨蛋推倒淡商。她透露，經由這球確實讓自己更有信心，冠軍賽也就更能放手一搏。

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