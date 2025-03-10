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東超聯賽》夜王要命失誤 冠軍「猿」慳一面

2025/03/10 05:30

領航猿「夜王」盧峻翔（中）昨繳出全隊最高20分。（東超聯賽提供）領航猿「夜王」盧峻翔（中）昨繳出全隊最高20分。（東超聯賽提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿昨在東亞超級聯賽冠軍戰和廣島蜻蜓激戰到最後一刻，可惜因要命失誤，最終以68：72落敗，抱回亞軍和50萬美元（約1642萬台幣）獎金，仍創下台灣球隊在東超最佳成績；新北國王則以84：80擊敗琉球黃金國王，獲得季軍和25萬美元（約821萬台幣）獎金。

林書豪（東超聯賽提供）林書豪（東超聯賽提供）

奪下亞軍創台籃最佳

領航猿首度挑戰東超即闖進冠軍戰，昨和上季冠軍廣島蜻蜓爭冠，兩隊過去在小組賽兩度交手，領航猿都吞下敗仗。不過，領航猿昨頂住落後雙位數的壓力，末節一度超前，眼看勝券在握，可惜最後關頭沒能守住，且盧峻翔最後一波機會掉球失誤，與勝利失之交臂。

領航猿團隊命中率僅36.3%，「夜王」盧峻翔繳出全隊最高20分、3籃板，葛拉漢16分次之，但比較可惜的是，洋將伯朗昨13投0中，進攻未有太多建樹。拚到最後以亞軍收場，盧峻翔說：「這是我打過最艱難比賽，有點難過，但現在回想起來，能和隊友、教練團奮戰到這一步還是很感動，我心中只有感謝。」

盧峻翔繳全隊最高20分

盧峻翔認為，東超讓他收穫很多也看到不足之處，「很明顯有關鍵幾球的失誤，這是我在東超學到的，希望未來哪天在關鍵時候需要我這球員時，我可以做得更好。」

林書豪帶傷拚回季軍

季軍戰方面，林書豪揮別前役不理想狀態，昨再度帶傷上陣，繳出全隊最高18分，加上蘇士軒最後關頭的致勝三分球，讓國王順利抱回東超聯賽季軍也改寫隊史最佳成績。

賽後林書豪表示：「即便是季軍戰，大家還是用爭冠的心態去拚，我為我的球隊感到驕傲。」

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