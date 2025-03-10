PLG》本土魔獸復活 獵鷹逆轉勝

謝宗融（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台鋼獵鷹昨在例行賽主場最終戰，團隊5人得分超過雙位數，以110：100逆轉高雄鋼鐵人，「本土魔獸」謝宗融攻下17分，締造個人單場得分新高。

謝宗融17分 單場得分新高

身高199公分的長人謝宗融曾在2021年勇奪SBL年度MVP，不過接下來在富邦勇士受到傷勢影響，歸隊後也苦無發揮空間，本季轉戰獵鷹終於有機會大展身手，昨能裡能外表現亮眼、三分球3投3中，貢獻生涯新高17分、另有5籃板，獵鷹外籍生蓋比挹注14分，同樣是個人單場最佳紀錄。對於外線手感火燙，謝宗融表示，前天對戰勇士時就有不錯的準星，也投出信心來，上場就是把握空檔把球投進。

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艾賽亞孤掌難鳴

鋼鐵人10連敗

獵鷹昨打完上半場以56：57落後鋼鐵人，讓對方洋將艾賽亞兩節就拿下24分，謝宗融透露，總教練柯納在中場休息時相當生氣，認為團隊防守鬆懈，沒能有效限制艾賽亞，提醒球隊要拿出季後賽的強度對抗，末節成功甩開鋼鐵人糾纏，避免2連敗。

鋼鐵人昨先盛後衰苦吞10連敗，本季至今17戰依舊僅有1勝，艾賽亞繳出38分孤掌難鳴，喬迪挹注12分、20籃板，馬克斯貢獻12分，陳范柏彥11投3中拿下11分。

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