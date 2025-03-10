柯瑞25000分達陣 勇士4連勝

勇士明星射手柯瑞達成生涯2萬5千分里程碑。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕明星射手柯瑞雙喜臨門，達成生涯2萬5千分里程碑，並率領勇士4連勝；至於湖人賠了夫人又折兵，老將詹姆斯傷退還被塞爾提克終止8連勝。

柯瑞雖然手感欠佳，22投8中、包括三分球15投4中，但12罰全進，依舊拿下全場最高32分，加上巴特勒貢獻26分、9籃板和5助攻，勇士主場115：110打敗活塞，近來連贏4場力保西部第6。

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36歲的柯瑞寶刀未老，生涯總得分來到25017，聯盟史上第26人跨越2萬5千分門檻，也是現役第5人，「這其實是個驚喜，我知道快完成，但直到場上聽到廣播才意識到。據我所知，大約有10位球員能在同隊達成這項成就，真的別具意義。」

詹皇傷退 湖人止8連勝

此外，詹姆斯拚出22分、14籃板、9助攻的「準大三元」，但第4節腹股溝拉傷提前退場，獨留東契奇扛重任，湖人反撲功虧一簣，終以101：111不敵地主衛冕軍塞爾提克，未能延續連勝氣勢。

40歲的詹皇透露，對位J.布朗做幾次轉身假動作，拉伸幅度太大而拉傷，自認感覺還好，並不像2018年那麼嚴重。湖人球團仍待觀察，目前還無法確定他具體的復出時間表，據《ESPN》等美媒報導，傷勢可能導致缺席數週，而非幾天。

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