自由日日shoot》球隊搶人金錢遊戲 「228洋將條款」形同虛設

中職3大咖洋將勝騎士（見圖，資料照）、銳歐、羅戈，在228過後一週內接連傳出轉隊消息，讓外界質疑「228洋將條款」還有存在必要嗎？

檯面下提前接觸?風聲不斷

中職洋將大風吹

〔記者羅志朋、倪婉君／台北報導〕2月28日結束不到一個禮拜，富邦悍將宣布延攬前龍隊洋投銳歐，中信兄弟接著也官宣網羅前統一獅、悍將王牌勝騎士、羅戈，外界不免驚嘆效率奇快，實則檯面下不少球隊動作不斷，圈內也早已有風聲，不禁讓人想問：「228洋將條款」還有存在必要嗎？

228洋將條款是讓原球隊擁有優先議約權，避免競價遭惡性挖角，除此之外毫無其他優勢，以勝騎士和羅戈為例，如果兩人鐵了心要去兄弟，也無須和原母隊獅隊、悍將多談，等到2月28日一過再簽約披上黃衫即可，聯盟要如何查證他們有無私下與其他球隊接觸，也讓此條款形同虛設。最終發現原來舊愛早已移情別戀，母隊卻癡癡空等待，也延遲洋投戰力布局的時程。

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蘇泰安：條款仍有存在必要

對此，統一獅領隊蘇泰安昨強調，228條款仍有存在必要，「在228之前其他球隊不能去接觸，這樣的作法才能保有公平性，也避免惡性挖角。」

蘇泰安認為，職業運動就是希望能在整個聯盟規範下，各隊戰力取得均衡，才會制定一些規則去限制，「比方若有球團在季中就跟某隊洋投談好，明年若轉隊的話會付他優渥數倍價碼，試問如此一來，那位洋投對原球隊還有必要盡心盡力嗎？」

2018年悍將積極重建戰力，有意網羅其他球隊3名洋投，礙於228洋將條款遲遲無法出手，時任領隊蔡承儒曾表示，228洋將條款確實有修改空間，洋將優先議約權時間點訂在該年度12月31日或隔年1月底會比較合理一點；只是蔡承儒發聲多年，該條款依舊原封不動，也無法阻止洋將經紀人與各球團私下接觸，並延長向各隊兜售以拉抬身價的籌碼。

避免惡性挖角 蒐證難度高

儘管外界認為聯盟要「蒐證」的難度很高，無法杜絕其他球隊提前展開私下接觸，蘇泰安仍認為，不能因為難度高就把限制拿掉，「聯盟透過種種作法和規範去限制，就是要讓各球隊能更公平地去發展。」

228洋將條款當初立意良善，也有球隊支持。然而，問題不在規章，而是如何防範球團偷跑機制以及執行力，否則，每年季後挖角傳聞不斷，唯獨聯盟蒙在鼓裡，與其如此，不如廢掉聯盟規章第96條，讓洋將價值回歸市場機制，球團公平競爭。

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