莊陳仲敖、鄧愷威同日登板 雙拿救援成功

大聯盟春訓熱身賽，鄧愷威9局下只花8球就讓對手3上3下。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕莊陳仲敖、鄧愷威昨同日在大聯盟春訓熱身賽上場，莊陳仲敖生涯首次登板就交出後援2局無失分，鄧愷威今年出賽3場仍沒失分也沒被敲安打，兩人都拿下救援成功。

莊陳仲敖昨在大聯盟春訓熱身賽上場，生涯首登板就交出後援2局無失分。（資料照）

運動家昨以7：5勝道奇，莊陳仲敖8局下首次在大聯盟春訓熱身賽登板，面對首名打者雖被敲安，但連續解決3人次包括2次三振，9局下雖出現觸身球、保送各1次仍成功守成，用36球後援2局無失分，最快球速95英哩（約153公里）。

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莊陳指出，在牛棚等待時以為不會投到這場，隨後牛棚教練告知第8局將登板，「從牛棚跑到場上投手丘的那段路，有點緊張但也告訴自己，要證明自己的時候要到了，把握每一次教練給的機會，加上球隊領先，更要把這場球拿下來。」

莊陳對決道奇南韓球星金慧成投出保送，他表示，有特別注意到他是很多人討論的韓國選手，當時滿球數想用直球三振，但投太高形成保送，是很可惜的一次對決。捕手麥克伊弗在賽後也給他好評：「幹得漂亮！曲球投得真的很好，我很喜歡你的曲球。」

鄧愷威日前雖被下放小聯盟春訓，昨仍獲得機會支援春訓熱身賽，9局下只花8球就讓對手3上3下，巨人以8：6勝小熊，鄧愷威本季在大聯盟春訓熱身賽出賽3場，共投3局沒被安打無四死球，投出4次三振，拿到1中繼1救援，防禦率仍是0。

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