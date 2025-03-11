獅5洋投 「1舊4新」開季

獅隊洋投/土投近兩年貢獻度

〔記者林宥辰／台北報導〕今年進入「後古林時代」的統一獅，在沒能留住去年王牌洋投勝騎士後，一口氣失去上季合計貢獻24勝的兩張王牌，先發輪值吃緊，獅隊目前5名洋投中，僅布雷克是6年老獅，衛蘭德、梅賽斯、蒙德茲和飛力獅都是中職新面孔，罕見以「1舊4新」開季。

獅隊洋投大換血，以「1舊4新」開季，僅布雷克是舊臉孔。（資料照）

僅布雷克舊面孔

衛蘭德月中來台

中職各隊一向仰賴洋投甚深，獅隊這兩年尤其明顯，累計洋投兩年來勝場數多出土投10勝，且洋投防禦率近兩年都保持在3以下，相當夠水準，在去年10勝級的本土一哥古林睿煬旅日後，新洋投的表現攸關獅隊今年能走多遠。

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獅隊無緣勝騎士再續前緣，並未和去年中繼出賽36場、防禦率僅1.50的牛棚主力裴瑞茲續約，選擇延攬新面孔，梅賽斯和蒙德茲都曾在日職打滾，飛力獅具韓職經驗，日前再簽下的衛蘭德則同時有美、日、韓資歷，預計3月中來台。

35歲的右投衛蘭德擁有4年大聯盟資歷，去年則在墨西哥聯賽投球。值得一提的是，衛蘭德在2017、18年效力中央聯盟的橫濱，在投手得上場打擊下，繳出2成29打擊率、3轟，在投手群中堪稱佼佼者，還曾在延長賽被派上場代打。

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