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手腕沒事了…台灣隊長內心小劇場

2025/03/11 05:30

陳傑憲代言機車廣告，出席活動時透露已恢復正常訓練。 （記者方賓照攝）陳傑憲代言機車廣告，出席活動時透露已恢復正常訓練。 （記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕從去年12強奪冠到今年經典賽資格賽取得正賽資格，統一獅「台灣隊長」陳傑憲是唯一兩項大賽都沒缺席的選手，還因此傷了手腕。昨代言機車活動時，他透露已恢復正常訓練，今年除了目標身體健康、保持好成績，也希望明年經典賽能再披台灣隊戰袍。

受傷獲喘息 已恢復練球

陳傑憲前天起已恢復練球，只是尚未實戰，之後的公辦熱身賽應該就會隨隊。他表示，「練習狀況滿好的，可以期待一下。總教練林岳平跟我說不用急，畢竟忙一陣子了。」

陳傑憲表示，接連參與兩大賽，確實因受傷反而可以獲得喘息，他也透露：「其實一度很擔心，今年表現能否像以往一樣穩定。我不會因參加大賽為自己找藉口，反而更有動力繼續。」

被問及紅人隊台裔外野手費爾柴德有意願加入台灣隊，陳傑憲認為是國家隊一大利多，也樂見彼此的良性競爭。

破1.6億鉅約 細節還沒喬好

陳傑憲是獅隊的看板球星，為了讓他成為「終身統一人」，獅隊日前開出一紙10年合約、基本薪資總額逾1.6億。不過，雙方仍有細節要談，目前尚未簽約。

陳傑憲說，公司跟經紀人很努力，希望開季前有好結果。獅領隊蘇泰安昨則回應：「球團每天都和傑憲的經紀人聯繫，雙方差距很小，希望能早日確定。」

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