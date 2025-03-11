中職洋將薪資天花板 等同韓職地板

台鋼雄鷹洋砲魔鷹本季合約最高總值57.5萬美元，已接近中職洋將薪資的天花板。（資料照）

勝騎士、羅戈披黃衫

傳年薪逾50萬美元

〔記者羅志朋／綜合報導〕前統一獅、富邦悍將王牌勝騎士、羅戈，今年帶槍投靠中信兄弟，外傳兩人都拿到逾50萬美元年薪，兄弟洋投戰力大升級，而台鋼雄鷹洋砲魔鷹本季合約最高總值57.5萬美元，3人待遇都接近中職歷史「天花板」，也就是2020年前兄弟洋投米蘭達保障年薪60萬美元，但這只是韓職洋將薪水的「地板」。

月薪5萬美元起跳

頂級洋投標配

2013年義大犀牛以月薪5萬美元延攬大聯盟名將曼尼，比當時洋將價碼高出2、3倍，看似天文數字，但近年來月薪5萬美元起跳已成頂級洋投標配，球團更願意端出保障年約簽洋將，與早期打多久領多久，沒保障的敘薪方式大不同。今年中職出現不少轉隊洋將，球界人士指出，除了價碼，球團對家人的照顧是否完善、合約有無附帶逃脫條款、在球隊定位和發揮空間，都會影響洋將抉擇。

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韓職洋將年均薪

估計114萬美元

只是，中職除了台鋼大方公布洋將薪資，表示尊重外，其他球隊都噤聲，任由外界去猜。儘管如此，中職即使有暗盤，洋將待遇和韓職仍有落差，韓職10隊30名洋將今年合約最高總值平均114萬美元，粗估是中職的3倍，培證英雄洋砲卡德納斯年薪45萬美元，附帶激勵獎金15萬美元，最多可拿到60萬美元，在韓職算最低待遇，在中職已屬頂標。

今年韓職頂薪洋將為KT巫師洋砲小羅哈斯的180萬美元，起亞虎洋投奈爾和SSG登陸者洋砲赫雷迪亞，續約都附帶20萬美元的激勵條款，最多也可拿180萬美元。

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