晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職洋將薪資天花板 等同韓職地板

2025/03/11 05:30

台鋼雄鷹洋砲魔鷹本季合約最高總值57.5萬美元，已接近中職洋將薪資的天花板。（資料照）台鋼雄鷹洋砲魔鷹本季合約最高總值57.5萬美元，已接近中職洋將薪資的天花板。（資料照）

勝騎士、羅戈披黃衫

傳年薪逾50萬美元

〔記者羅志朋／綜合報導〕前統一獅、富邦悍將王牌勝騎士、羅戈，今年帶槍投靠中信兄弟，外傳兩人都拿到逾50萬美元年薪，兄弟洋投戰力大升級，而台鋼雄鷹洋砲魔鷹本季合約最高總值57.5萬美元，3人待遇都接近中職歷史「天花板」，也就是2020年前兄弟洋投米蘭達保障年薪60萬美元，但這只是韓職洋將薪水的「地板」。

月薪5萬美元起跳

頂級洋投標配

2013年義大犀牛以月薪5萬美元延攬大聯盟名將曼尼，比當時洋將價碼高出2、3倍，看似天文數字，但近年來月薪5萬美元起跳已成頂級洋投標配，球團更願意端出保障年約簽洋將，與早期打多久領多久，沒保障的敘薪方式大不同。今年中職出現不少轉隊洋將，球界人士指出，除了價碼，球團對家人的照顧是否完善、合約有無附帶逃脫條款、在球隊定位和發揮空間，都會影響洋將抉擇。

韓職洋將年均薪

估計114萬美元

只是，中職除了台鋼大方公布洋將薪資，表示尊重外，其他球隊都噤聲，任由外界去猜。儘管如此，中職即使有暗盤，洋將待遇和韓職仍有落差，韓職10隊30名洋將今年合約最高總值平均114萬美元，粗估是中職的3倍，培證英雄洋砲卡德納斯年薪45萬美元，附帶激勵獎金15萬美元，最多可拿到60萬美元，在韓職算最低待遇，在中職已屬頂標。

今年韓職頂薪洋將為KT巫師洋砲小羅哈斯的180萬美元，起亞虎洋投奈爾和SSG登陸者洋砲赫雷迪亞，續約都附帶20萬美元的激勵條款，最多也可拿180萬美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中