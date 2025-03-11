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日職籃直擊》化身師奶殺手 游艾喆擄獲日球迷

2025/03/11 05:30

日本球迷穿著游艾喆的球衣，還有印有他背號的小吊飾。（記者粘藐云攝）日本球迷穿著游艾喆的球衣，還有印有他背號的小吊飾。（記者粘藐云攝）

記者粘藐云／專題報導

游艾喆登上滋賀主場宣傳看板，成球隊主打星。（記者粘藐云攝）游艾喆登上滋賀主場宣傳看板，成球隊主打星。（記者粘藐云攝）

以亞洲外援身分加入滋賀湖泊的游艾喆，深受當地球迷喜愛，球隊也很禮遇他，商品部特別設置「游艾喆」專區販售專屬商品，比賽當天不少人穿著他的球衣並帶著週邊商品進場，送上滿滿熱情。

滋賀主場商品部設置「游艾喆」專區。（記者粘藐云攝）滋賀主場商品部設置「游艾喆」專區。（記者粘藐云攝）

雖然來自台灣，游艾喆在滋賀仍頗有人氣，還成為「師奶殺手」，比賽日有不少女性長輩穿著他的球衣入場，她們表示，很欣賞游艾喆在場上拚勁，防守做得很好，外型也很可愛。游艾喆透露，有些日本球迷還特別去學中文為他加油打氣，「身在異鄉比較辛苦，他們的貼心舉動，讓我很暖心。」

球隊設週邊商品專區

球隊特別在商品部設置游艾喆專區，販售球衣、T恤、包包等週邊，游艾喆透露，週邊商品上的圖像是台灣插畫家和球團合作設計的，不少球迷掏腰包支持，讓他很感動，「雖然我是台灣人，但在日本因為籃球得到大家的關注跟喜愛，真的很珍惜。」

串起台、日籃球交流

台灣球員赴日發展，串起台、日籃球更多交流，滋賀湖泊會長中山太透露，之前有海外和台灣球隊邀請他們去比賽，他認為，有很大原因是游艾喆願意到滋賀打球，「我們很感謝艾喆的影響力。」

中山太強調，未來會有更多企劃，讓台灣球迷也能享受比賽，並覺得滋賀很棒，願意來這裡看球、旅行。

日職籃直擊#游艾喆#曾祥鈞#滋賀湖泊#名古屋戰鷹〈/span

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