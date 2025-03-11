加班絕殺國王 雷納德二回熟

快艇昨靠雷納德（右）的拋投絕殺，延長賽險勝國王。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕快艇昨靠雷納德的拋投絕殺，在延長賽以111：110險勝國王，戰績35勝29敗暫居西部第8，與第9的國王勝差擴大至1.5場。

此役雙方戰得難分難捨，互換領先23次，雷納德正規時間18投僅6中，延長賽首度出手就是在球隊落後1分時在禁區以左手拋投，球在籃框彈了兩下後破網，讓主場球迷歡聲雷動，他上場40分鐘攻下17分、4籃板。

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這也是雷納德生涯第2次絕殺，上次是2019年效力暴龍時在東部準決賽第7戰0秒中距離出手，球同樣是彈框後滾進，戲劇性淘汰七六人，至今仍被視為季後賽經典畫面之一。

33歲的雷納德受膝傷影響，今年1月才復出，目前仍有上場時間限制，對於致勝一擊，他淡定表示，就是保持耐心，「無論比賽剩下5秒還是3秒，還是有足夠時間出手，要相信自己平時訓練的成果。」

騎士宰公鹿 收14連勝

東部方面，騎士昨轟進19記三分球，以112：100擊敗公鹿收下14連勝，成為史上第二支14連勝都至少攻下110分的球隊，前次要追溯至1986年的塞爾提克，該年綠衫軍例行賽拿下67勝，最後在總冠軍賽力退火箭封王。

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