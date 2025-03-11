晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

加班絕殺國王 雷納德二回熟

2025/03/11 05:30

快艇昨靠雷納德（右）的拋投絕殺，延長賽險勝國王。（美聯社）快艇昨靠雷納德（右）的拋投絕殺，延長賽險勝國王。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕快艇昨靠雷納德的拋投絕殺，在延長賽以111：110險勝國王，戰績35勝29敗暫居西部第8，與第9的國王勝差擴大至1.5場。

此役雙方戰得難分難捨，互換領先23次，雷納德正規時間18投僅6中，延長賽首度出手就是在球隊落後1分時在禁區以左手拋投，球在籃框彈了兩下後破網，讓主場球迷歡聲雷動，他上場40分鐘攻下17分、4籃板。

這也是雷納德生涯第2次絕殺，上次是2019年效力暴龍時在東部準決賽第7戰0秒中距離出手，球同樣是彈框後滾進，戲劇性淘汰七六人，至今仍被視為季後賽經典畫面之一。

33歲的雷納德受膝傷影響，今年1月才復出，目前仍有上場時間限制，對於致勝一擊，他淡定表示，就是保持耐心，「無論比賽剩下5秒還是3秒，還是有足夠時間出手，要相信自己平時訓練的成果。」

騎士宰公鹿 收14連勝

東部方面，騎士昨轟進19記三分球，以112：100擊敗公鹿收下14連勝，成為史上第二支14連勝都至少攻下110分的球隊，前次要追溯至1986年的塞爾提克，該年綠衫軍例行賽拿下67勝，最後在總冠軍賽力退火箭封王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中