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公辦熱身賽今開打 總票房挑戰2500萬元

2025/03/12 05:30

中職公辦熱身賽今登場，在兩大國際賽表現傑出的6隊中職球員加持下，可望催出高人氣，帶旺本季票房。（資料照）中職公辦熱身賽今登場，在兩大國際賽表現傑出的6隊中職球員加持下，可望催出高人氣，帶旺本季票房。（資料照）

30場連戰15天

公辦熱身賽首週賽程公辦熱身賽首週賽程

悍猿打響第一砲

〔記者吳清正／斗六報導〕台灣隊去年11月勇奪世界12強賽冠軍，今年2月又在經典賽資格賽脫穎而出，讓球迷對3月29日開打的中職36年新球季充滿期待，前哨戰30場公辦熱身賽今天點燃戰火，天天開戰。各隊歷經季後5個月的調養生息，更新陣容，將透過這10場熱身賽，找出開季最佳陣容，今晚首戰在嘉義市球場登場，由富邦悍將對樂天桃猿。

台灣英雄效應

催出球迷進場

12強賽表現出色的中信兄弟江坤宇、吳俊偉、樂天桃猿黃子鵬、陳冠宇、莊昕諺、林立、富邦悍將張奕、江國豪、戴培峰、統一獅潘傑楷、味全龍吉力吉撈．鞏冠、林凱威等好手都將亮相，在這兩項大賽擔任台灣隊長的統一獅陳傑憲，更是矚目焦點。

經典賽資格賽打擊率超過5成的台灣隊新勢力中信兄弟宋晟睿和台鋼雄鷹王博玄，及在最後一戰對西班牙連飆3次三振，霸氣關門的富邦悍將曾峻岳，也可望獲得更多關注。

除了台灣英雄，洋將也是熱身賽觀戰重點。今年各隊不惜重金網羅洋將，可望提升比賽的張力，尋求衛冕的中信簽下原統一勝騎士和富邦悍將羅戈兩張王牌，原中信艾速特和魔力藍分別轉投台鋼和富邦，原味全龍銳歐也加盟富邦，洋將大風吹能否投出比去年更好的表現，以及透過FA轉隊到龍隊陳子豪和朱育賢，是否打出相符身價，球迷都等著看。

此外，為了接軌國際賽，公辦熱身賽將實施「無人在壘18秒、壘上有人23秒」的投手計時新規定，聯盟相關設備和操作能否到位，將受到檢驗。

大巨蛋排2場 票價最低400元

今年熱身賽台北大巨蛋有兩場，分別是3月22日象猿戰、23日象悍戰，票價400元至700元，對於從未踏進大巨蛋的新球迷是體驗熱血棒球賽的好機會。其他球場平日全票250元、假日全票300元。聯盟也都會在假日場安排啦啦隊應援，給球迷不輸例行賽的觀賽感受。

2013年台灣隊首度打進經典賽8強，當年中職票房成長149.9％，聯盟期待12強賽和經典賽資格賽帶來同樣的效益，公辦熱身賽將是試金石。去年30場熱身賽觀眾總人數9萬3074人、場均3102人、票房總收入約2500萬元都創新高，今年可望再突破。

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