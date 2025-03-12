加大壘包未來式 3猿看重安全性

2026年球季將比照大聯盟規格加大壘包，林泓育（右）與黃子鵬都表示支持。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職領隊會議日前通過，2026年球季將採用與大聯盟、經典賽相同規格的壘包，今天出席樂天桃猿開季記者會的林泓育、黃子鵬、林立、梁家榮都認為，加大壘包能讓選手在場上更安全，降低受傷的風險，支持聯盟做出這項變革。

擴充攻防空間

降低選手受傷風險

林泓育指出，加大壘包最重要的考量是安全性，或許可降低選手受傷的風險，盜壘次數是否隨之增加倒是其次，「安全性最重要，不管是回壘或進壘，都應該以健康為目的去比賽，在以安全、不受傷為原則下，加大壘包對選手會有很大的幫助。」

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梁家榮打職棒12年，他認為，一壘手經常要與跑者爭踩壘包，加大壘包能讓攻防整體空間變大，避免互相衝撞造成嚴重受傷，對攻守兩端都是更好的結果。黃子鵬表示，投手經常要去一壘補位，第一時間若沒踩好壘包，可能會與跑者相絆，加大壘包可減少這個風險。

中職去年場均比賽時間3小時8分比前年縮短15分鐘，繼2010年後再次降到3小時10分內，今天起的公辦熱身賽試行壘上無人18秒、壘上有人23秒的新制，例行賽仍維持20秒、25秒。林泓育認為，大家覺得比賽時間太長，希望藉由一些措施去限制，因應國際賽也是必然做法，中職雖已開放PitchCom，但不是每隊都使用，基本上只做到一半，「有的球隊已經用按的，有的球隊還是用比的，時間上還是會有落差。」

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