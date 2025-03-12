桃猿穿新衣 條紋款好久不見

樂天桃猿昨發表球隊新球衣與啦啦隊新裝，主場款條紋設計是最大亮點。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿昨在桃園棒球場舉行開季記者會，公布今年球季主視覺「NONSTOP 全猿猛進」，並發表球隊新球衣與樂天女孩新表演服，最大亮點是採用日式線條設計的主場球衣，不僅是樂天接手球隊後首次使用條紋球衣，更是隊史繼La new熊時期後再次出現條紋球衣。

2009-10年La new熊

隊史首見條紋球衣

硬體改造部分推出球員Locker Room風格旗艦店「樂天桃猿商品本舖」，並將三壘側的大盛樂園改建成「寵物樂園」，R區護網升級為移動式護網，本壘後方LED看板也會繼外野看台座椅後進行更新。

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排除Lamigo桃猿時期推出的主題日限定版，樂天隊史前次使用條紋球衣為全季主場球衣要回溯至2009-10年La new熊，林泓育認為，球隊5年來首次換新球衣，設計上很有質感，可惜球褲沿用去年的款式，若配合球衣也有條紋更有整體感，視覺上也更有氣勢。

樂天為強化數位體驗與落實無紙化，推出「樂天桃猿Rakuten Monkeys」購票APP，球迷從線上購票到入場驗票都能在手機上進行。新球季主場門票與ibon網路售票系統合作，今天起開放會員預購，15日中午12點起全面開賣。

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