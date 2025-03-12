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史上最高薪教頭 羅伯斯月領2000萬

2025/03/12 05:30

道奇總教練羅伯斯（右）獲4年總值10.7億大合約，成為大聯盟史上最高薪教頭。 （資料照）道奇總教練羅伯斯（右）獲4年總值10.7億大合約，成為大聯盟史上最高薪教頭。 （資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕儘管只收到大谷翔平惡作劇的「Q版保時捷」，52歲的道奇總教練羅伯斯昨確定收下4年總值3240萬美元（約台幣10.7億）大約，更以平均年薪810萬美元晉升大聯盟史上最高年薪教頭；中職教頭檯面上最高月薪紀錄，仍為洪一中在執掌富邦悍將時期的平均逾40萬，差距之大顯而易見。

美、日混血的羅伯斯自2015年季後執掌道奇兵符以來，至今9季8度率隊在國聯西區封王、4度奪下國聯冠軍，更含去年在內兩度於世界大賽奪冠，累計例行賽勝率高達6成27，若算進季後賽則為6成18，據《今日美國》報導，自1950年以來還沒有其他教頭的勝率比他高。

去年大谷加盟道奇後，羅伯斯也和這位「二刀流」球星關係很好，兩人私下互開玩笑的相處模式也時常登上版面，最著名的當然是大谷去年5月先送了羅伯斯一台保時捷模型車後，今年春訓再「升級」成送他保時捷兒童車。儘管保時捷要價不斐，以羅伯斯現在平均月薪就高達約2千萬台幣的身價，當然也不需要大谷送他「真車」了。

只是儘管中職球員進入「大頂薪時代」，本土教頭薪資倒是停滯在約月薪20至40萬之間，洪總也一再感嘆，當總教練要揹負太多責任，是很痛苦的事情。

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