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養強台灣棒球實力 基層教練關鍵推手

2025/03/12 05:30

新竹縣關西國小棒球隊教練王瑋霆（右）指導球員。 （中信慈善基金會提供）新竹縣關西國小棒球隊教練王瑋霆（右）指導球員。 （中信慈善基金會提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣棒球近年在國際賽戰績優異，先是去年贏得世界棒球12強冠軍，緊接著又在經典賽資格賽取得明年正賽資格。這些成就不僅是選手的努力，基層教練也扮演關鍵推手。

中華棒協理事長辜仲諒（白色上衣）勉勵基層教練辛勞。 （中信慈善基金會提供）中華棒協理事長辜仲諒（白色上衣）勉勵基層教練辛勞。 （中信慈善基金會提供）

辜仲諒：

12強奪冠靠長年累積

除了成棒表現亮眼，台灣基層棒球實力也很厚實，歷年在亞洲盃、世界盃U12、U15、U18賽事成績出色，也讓台灣棒球目前高居世界排名第2。棒球協會理事長辜仲諒認為，「這不是運氣、不是奇蹟，而是長年的累積，是大家共同努力的成果。」

辜仲諒指出，國際成績是多年的累積成果，基層教練在其中扮演了無可取代的角色，若無基層教練和老師默默耕耘，無法實現世界冠軍。

辜仲諒最近南下參與基層教練教育訓練，感謝他們的貢獻。他認為，棒球不僅是一項運動，更是一種人格教育，能幫助孩子建立自信並獲得人生機會，尤其是來自弱勢家庭的孩子。

從幼苗札根

球技、人品兼修

多位基層教練也分享心得，新竹縣關西國小教練王瑋霆說，球隊採住宿管理，教練和選手朝夕相處，需要扮演陪伴者，幫助球員學會情緒管理。

桃園市壽山高中總教練郭東晏則認為，球員在隊中學到的品德和倫理更為重要，畢竟不是每個人都可以靠棒球生活，最後一定會面對社會，不怕選手無法打職棒，只怕無法在社會立足。

基層教練也扮心靈導師

曾效力俊國熊、興農牛和誠泰COBRAS的前職棒球星王傳家，目前在新北市鶯歌工商擔任總教練，他表示，自己從小受到國家栽培，希望將經驗回饋給基層，「教練就像農夫，帶領球員就像照顧一株株幼苗，需要付出熱情與耐心。」

辜仲諒強調，基層教練是棒球運動不可或缺的核心，透過他們的指導與支持，台灣的棒球競爭力將持續增強，培養出更多優秀球員與人才。

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