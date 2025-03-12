偏鄉孩童愛上棒球 人生轉捩點

雲林縣馬光國小棒球隊總教練吳宗峻（右）指導球員。 （中信慈善基金會提供）

中信「愛接棒」

資助28支球隊

〔記者林宥辰／台北報導〕屏東的艷陽不僅鍛鍊職棒選手，也成為基層棒球的沃土。位於屏東的中國信託公益園區棒球場是中信兄弟的春訓基地，更是中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」的移地訓練場所。自2014年起「愛接棒計畫」每年定期舉辦中信盃賽事，讓偏鄉學校孩子們站上球場，實現棒球夢。

「愛接棒計畫」由中國信託銀行支持，至今已資助全台28支少棒和青少棒隊，並幫助超過6500名孩子。這項計畫秉持「打球與學業同等重要」的理念，提供球員課業輔導、營養餐、球具更新等支持，並成功培養了36位國手。去年U12亞洲盃台灣隊好手郭泓毅、劉彥旭，都來自此計畫。

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孩子有夢 能激發向上動力

許多球隊成員來自單親或隔代教養的弱勢家庭。雲林縣馬光國小的教練吳宗峻指出，球隊內的學長與學弟關係融洽，彼此照顧，並與教練建立了亦師亦友的關係，激發了孩子們對棒球的熱情，許多小選手甚至主動要求每天練習。

偏鄉學校的棒球隊經常面臨經費困難，新竹縣關西國小教練王瑋霆表示，當初球隊剛成立時，資源相當匱乏，球具、球場都是重大挑戰。幸虧仰賴愛接棒計畫持續支持，讓孩子們能夠圓夢，並走向更大的舞台。

透過長期努力，「愛接棒計畫」不僅讓基層棒球發光發熱，也幫助更多來自偏鄉的孩子實現棒球夢，為台灣棒球培養出更多優秀選手。

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