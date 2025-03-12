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三分球4000俱樂部 柯瑞差2顆

2025/03/12 05:30

柯瑞（左）昨砍5記三分彈，率勇士擊退拓荒者，個人三分球紀錄也來到3998球。 （美聯社）柯瑞（左）昨砍5記三分彈，率勇士擊退拓荒者，個人三分球紀錄也來到3998球。 （美聯社）

NBA第一人

NBA史上三分球排行榜NBA史上三分球排行榜

紀錄倒數計時

〔記者梁偉銘／綜合報導〕柯瑞昨砍進5記三分彈，率領勇士在主場以130：120擊退拓荒者拿下5連勝，職業生涯累計3998球的他，週五迎戰國王只要再進2球將成為聯盟三分球「4000俱樂部」第一人。

生涯第11季

跨250顆門檻

前役才完成2萬5000分里程碑的柯瑞，昨三分球11投5中，若非最後8分鐘4次三分線外出手都落空，早已提前達標。柯瑞本季三分球進球數已來到251顆，生涯第11季跨越250顆門檻，也是NBA史上最多紀錄。

柯瑞進帳24分，加上巴特勒以15分、10籃板、10助攻，繳出轉戰勇士後首次大三元，合力助隊力保西部排名第6。

柯瑞2021年12月超越「雷槍」艾倫榮登NBA史上三分球王，並成為首位突破3000個三分球的射手，目前4000顆也觸手可及，領先暫居第2的哈登878顆。美媒樂觀推估，柯瑞退休前有高達96%機率投進4500個三分球。

3月14日就滿37歲的柯瑞，手感精準且膽識十足，不但勇於出手且射程超遠，甚至半場之外就投籃，從不擔心因此拉低命中率，勇士教頭科爾直言，「這就是我和大家都喜歡他的原因之一，過去幾年他做過很多次。無論如何，當他開始投進三分球，全隊士氣都會因此被帶動。」

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