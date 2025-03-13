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公辦熱身賽》成晉打滿7局 有望趕上開季

2025/03/13 05:30

桃猿外野手成晉昨首次在熱身賽打滿7局，有信心趕上開季。（樂天桃猿提供）桃猿外野手成晉昨首次在熱身賽打滿7局，有信心趕上開季。（樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕去年因膝蓋傷勢開刀整季報銷的樂天桃猿外野手成晉，昨首次在熱身賽打滿7局，3打數擊出1安打。他表示，進度比預期還快，有信心能趕上開季。

去年膝傷開刀 整季報銷

成晉2022年首度站穩一軍，隔年不但入選經典賽台灣隊，當年全勤出賽120場，安打127支、打點40分、得分62都創生涯新高，打擊率0.290，打出生涯年，但去年熱身賽時跑壘造成左膝十字韌帶斷裂，5月開刀整季報銷。

成晉表示，復健期間雖然心情很悶，但該做的事情都沒有打折扣，現在身體比受傷前還要壯，也因此今年春訓一開始就能跟上隊友進度，按照目前狀況，有信心可以趕上開季，但開刀還不到1年，教練團可能會比較謹慎一點，自己也不要想得太遠，先一步一步完成目前的工作。

測試連續出賽 觀察重點

成晉表示，3月初開始在自辦熱身賽上場，逐步拉長出賽局數，比賽中膝蓋沒有任何不舒服，第2天身體回饋也都很好，接下來也會嘗試連續出賽，讓身體更適應比賽的強度。

成晉表示，第一次在熱身賽上場時，腦筋一片空白，完全不知道要做什麼，到了第3場已比較有想法，也能做到自己想做的事，公辦熱身賽要找回比賽的感覺。

樂天總教練古久保健二表示，雖然成晉很久沒有比賽，並不會擔心他的技術，在意的是他的身體能否承受連續出賽。

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