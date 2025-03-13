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炒「熱」話題》阪神噴射氣球 日職「爆點」重現

2025/03/13 05:30

日職阪神虎疫情後首度恢復使用噴射氣球，9日甲子園球場測試，吸引高達4萬1839人進場。（日職阪神虎臉書）日職阪神虎疫情後首度恢復使用噴射氣球，9日甲子園球場測試，吸引高達4萬1839人進場。（日職阪神虎臉書）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日職公辦熱身賽今年話題滿滿，其中一個話題是阪神虎今年在疫情後首度恢復使用噴射氣球，9日在甲子園球場睽違6年測試，吸引高達4萬1839人進場，讓人見識阪神球迷的威力，氣球應援測試大「爆」成功，也提高球團衝高本季例行賽人氣的信心。

軟銀對巨人 紀念長崎原爆

日職分成洋聯和央聯各6隊，今年例行賽只有6月3日到6月22日的交流賽才能彼此對戰，由於熱身賽設計兩聯盟球隊彼此交手，對全部12隊都是難得的機會，洋聯軟銀就特別企劃3月11日對上央聯巨人的比賽，以二次大戰長崎原爆80週年為題定調「和平一戰」，在地方球場共吸引9448人進場看兩聯盟最大豪門的對決，也是拉抬人氣的好企劃。

古林有望首戰央聯隊伍

古林睿煬所屬的日本火腿隊昨以2：5輸給千葉羅德隊，吞下公辦熱身賽首敗，目前仍暫居龍頭，古林睿煬已在11日羅德海洋的主場熱身賽初登板，日本火腿隊明天將遠征福岡，作客軟銀主場打3連戰，下週又從福岡長距離回北海道，迎接跟巨人隊的2連戰，以及對養樂多的3連戰，若有機會登板將是古林首次對上央聯球隊。

炒熱話題 球團先暖身

中職公辦熱身賽是由聯盟主導，安排6隊對戰，球團是否也可投入相關宣推資源，聯手先藉由炒「熱」，刺激比賽熱度，為新球季例行賽開打提前「備戰」，值得探討。

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