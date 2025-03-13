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炒「熱」話題》開發周邊商品 韓職迷妹暴增

2025/03/13 05:30

韓職各球團努力開發周邊商品、行銷和短影音，吸引「迷妹」進場。 （韓職樂天巨人臉書）韓職各球團努力開發周邊商品、行銷和短影音，吸引「迷妹」進場。 （韓職樂天巨人臉書）

去年票房收入締新高

〔記者羅志朋／綜合報導〕去年韓職例行賽湧入史無前例的破1000萬人次，平均每場觀眾人數達1萬5122人，票房收入1585億韓元（約37億台幣），皆締造單季新高紀錄，今年韓職公辦熱身賽場均高達8363人，遠超過去年同期數字，本季例行賽票房可望再衝歷史頂峰。中職球團除了搶簽南韓啦啦隊成員外，如何從韓職炒熱票房的手法，深入探討學習，更是拓展更多球迷進場的當務之急。

熱身賽場均逾8千人

韓職公辦熱身賽8日開打、15日結束，總計50場，昨是唯一休兵日，目前已賽20場，開出場均8363人的亮眼票房，其中，上週六首日5戰總計6萬7264人進場，刷新韓職公辦熱身賽史單日最佳票房紀錄，隔天5戰共7萬1288人再創紀錄，周末假期場均多達1萬3855人，較去年前兩天假期賽事，場均多出逾6000人。

炒熱票房手法可借鏡

近年韓職人氣火紅，韓媒分析，20至29歲的女性球迷大幅增加是主因，南韓各種娛樂消費偏高，韓職成為高CP值的休閒活動，年輕女粉絲對職棒球員著迷，如同追逐影星、歌星一般進場追星，韓職各球團努力開發周邊商品、行銷和短影音，來到球場好吃又好玩，吸引「迷妹」進場，她們再攜親朋好友一起觀戰，形成可觀的消費主力，也帶動韓職票房竄升。

去年中職公辦熱身賽場均3102人，例行賽場均7684人，例行賽票房收入粗估約11億台幣，3項數據皆破紀錄，只是與韓職相較仍有一段落差。

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