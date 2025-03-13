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MLB》道奇、小熊海外開幕戰 主打日籍5球星

2025/03/13 05:30

山本由伸（美聯社）山本由伸（美聯社）

道奇日本三本柱夢幻合體

今永昇太（美聯社）今永昇太（美聯社）

小熊今永、鈴木回鄉

鈴木誠也（美聯社）鈴木誠也（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025年大聯盟海外開幕戰今年移師日本東京巨蛋，台灣時間3月18、19日登場，交手的道奇、小熊兩隊，陣中5名日籍球星是「主打星」，道奇「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希夢幻合體，小熊今永昇太、鈴木誠也攜手返家，兩場賽事一票難求，其中首戰山本由伸和今永昇太先發對決，昨道奇隊也確定次戰先發重任交給今年闖蕩大聯盟的佐佐木朗希，頗具意義。

佐佐木朗希（美聯社）佐佐木朗希（美聯社）

旅美處女秀 佐佐木扛次戰

大谷翔平（法新社）大谷翔平（法新社）

佐佐木朗希昨熱身賽對守護者隊投4局無失分，且因4局僅用41球，退場後還進牛棚補足球數，而道奇昨10:4小勝對手。賽後，道奇總教練羅伯斯正式宣布，佐佐木朗希將擔任次戰先發，他生涯在大聯盟例行賽首戰，就在家鄉日本。

雖然帳面成績優異，佐佐木朗希對下半身運用跟穩定度仍不滿意，他提到：「有些之前養成的壞習慣，但開幕戰前面對問題會是好事。」羅伯斯則說：「他的控球改善不少，表現越來越穩定。」羅伯斯補充，佐佐木朗希主要武器指叉球，若能搶到好球數，投球更具效率。

美職雙雄先戰阪神、巨人

小熊和道奇今天啟程赴日，從3月15日起會先和日職央聯雙雄阪神虎和讀賣巨人打熱身賽，球迷為一睹巨星大谷翔平等球星丰采，連兩隊14日東蛋公開練習售票，昨開賣同樣秒殺，從2000日圓（約台幣443元）暴漲至21000日圓（約台幣4656元），轉售價上漲10倍以上。

大聯盟為了推廣賽事至全球各地，近年安排不少海外賽，去年開幕戰安排在南韓首爾，季中也曾安排倫敦賽，這次也有熱血台灣球迷前進東蛋參與盛會。

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