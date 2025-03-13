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亞洲盃男籃》最強台灣隊 力拚會內賽

2025/03/13 05:30

16人名單16人名單

劉錚、陳盈駿如願回歸

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽附加賽3月19至21日將在北市大天母體育館登場，台灣隊將與關島、泰國爭奪會內賽資格，旅外的劉錚和上次因傷缺陣的陳盈駿都將回歸，打造最強台灣隊。

本土球員盧峻翔

、高錦瑋、胡瓏貿也入選

籃協日前公布，亞洲盃附加賽門票昨中午12點開賣，但遲遲未公布16人名單，直到昨下午記者會才揭曉，引發爭議。籃協副秘書長張承中解釋，原本希望提前公布，但牽涉很多原因，包含附加賽較臨時，加上職籃還有比賽，得考量大家放不放人、球員身體狀況還有傷兵問題，比較辛苦一點。

即使如此，旅外球員參賽意願仍高，劉錚和林庭謙再度參賽，上一階段因腳踝傷勢缺席的陳盈駿也回歸；本土球員方面，東超表現亮眼的「夜王」盧峻翔、台啤雲豹高錦瑋和高雄海神一哥胡瓏貿等人也入選。

10年拚到國家隊球衣

關達祐：像作夢

最大亮點是首度披上國家隊戰袍的關達祐，他說：「應該有10年才拚到這件球衣，心情很興奮，像作夢一樣。」他透露，上一階段和菲律賓之戰他曾到現場觀賽，看著隊友盧峻翔在場上發光發熱，他也期待有天也能披上這件戰袍。

總教練圖齊表示，「關達祐可以投也可以切，我們在瓊斯盃白隊有合作過，加上領航猿能配合完整的訓練，從14號開始直到結束，所以選擇他。」

雷蒙恩很亢奮

能量可感染整支球隊

上一階段迎來國家隊初體驗的雷蒙恩，這次附加賽也期待為台灣爭取好成績，他被台新戰神隊友陳冠全爆料有點「嗨過頭」，「他是真的很亢奮，跟我第一次入選國家隊很緊張完全不一樣，但他的能量可以感染整支球隊。」

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