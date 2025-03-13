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TPBL》克拉領軍抗豹 攻城獅終止3連敗

2025/03/13 05:30

高錦瑋（右）因傷缺陣，在少了進攻發動機下，雲豹火力也受影響，左為林信寬。 （聯盟提供）高錦瑋（右）因傷缺陣，在少了進攻發動機下，雲豹火力也受影響，左為林信寬。 （聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅昨在克拉28分領軍下，在主場以94：77擊退少了高錦瑋坐鎮的桃園雲豹，終止3連敗，戰績7勝16敗雖未擺脫墊底，但與第6的雲豹勝差縮小至2.5場。

克拉領軍攻城獅在主場擊退桃園雲豹。（聯盟提供）克拉領軍攻城獅在主場擊退桃園雲豹。（聯盟提供）

李漢昇、盧冠軒

上陣有表現

攻城獅近來因本土球員發揮有限，導致戰績不佳，不過昨替補上陣的李漢昇、盧冠軒都有所表現，兩人都繳出12分、5次助攻，加上克拉手感火燙挹注28分，甫獲單月最佳洋將的努利貢獻20分，一度將分差拉開至23分，未讓風城球迷敗興而歸。

昨天繳出本季次高得分的李漢昇，也成功限制雲豹主要得分手克羅馬，攻守兩端都有貢獻。

李漢昇表示，上場主要目標就是幫助球隊贏球，個人表現順其自然，也感謝教練信任讓自己防守對手重點人物。

高錦瑋缺陣

雲豹25次失誤

雲豹主控高錦瑋本季勞苦功高，場均上場時間41分鐘、貢獻18.2分，昨因膝蓋、腳踝不適缺陣，在少了進攻發動機下火力也受到影響，團隊整體命中率僅39%，且全場發生25次失誤。威廉斯拿下全隊最高24分、15籃板，克羅馬21分，本土最佳是林信寬13分。

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