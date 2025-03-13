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NBA》葛蘭德末節爆發 騎士15連勝

2025/03/13 05:30

騎士昨靠葛蘭德（圖左一）決勝節大爆發，克服最多18分的落後逆轉籃網，成為史上第6支單季兩度締造15連勝的球隊。（美聯社）騎士昨靠葛蘭德（圖左一）決勝節大爆發，克服最多18分的落後逆轉籃網，成為史上第6支單季兩度締造15連勝的球隊。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士昨靠葛蘭德決勝節大爆發，克服最多18分的落後，以109：104逆轉籃網，成為史上第6支單季兩度締造15連勝的球隊，戰績55勝10敗，領先第2的塞爾提克8場勝差，可望鎖定季後賽東部頭號種子。

氣勢如虹的騎士以連15場不敗展開賽季，昨再度追平隊史最長連勝紀錄，雖然此役多達3名主力高掛免戰牌，包括一哥米契爾因腹股溝痠痛缺陣，但葛蘭德在末節接管戰局，單節貢獻18分，繳出30分、8助攻、4籃板、4抄截的全能表現，助隊後來居上捍衛主場。

騎士主帥亞特金森強調，米契爾的狀況並不嚴重，在收下季後賽門票後，例行賽尾聲也會讓主力球員輪番休息。騎士上季因米契爾與J.艾倫相繼掛傷號在東部準決賽遭綠衫軍淘汰，本季要避免重蹈覆轍，葛蘭德指出，「我們沒有要看輕例行賽，但事實上我們真的什麼都還沒贏，因此最重要的就是保持健康。」

哈里伯頓神奇4分打

溜馬1分逆轉公鹿

另外，溜馬昨在主場迎戰公鹿，明星後衛哈里伯頓在最後3.1秒球隊還落後3分下，外線出手破網還造成亞德托昆波犯規，以神奇4分打率隊115：114戲劇性逆轉勝，賽後戰績與公鹿同為36勝28敗，因對戰劣勢暫居東部第5。

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