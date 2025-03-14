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守外野3條件 紀慶然都有

2025/03/14 05:30

台鋼雄鷹吉田一將先發5局只失1分，拿下勝投。 （台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹吉田一將先發5局只失1分，拿下勝投。 （台鋼雄鷹提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕台鋼雄鷹紀慶然在連得9分的第6局，擊出2支安打、2分打點，打下追平分，並跑回超前分，台鋼10：1逆轉擊敗樂天桃猿，公辦熱身賽首戰拿下勝利。

台鋼雄鷹紀慶然單局擊出2支安打、2分打點，打下追平分，並跑回超前分。 （台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹紀慶然單局擊出2支安打、2分打點，打下追平分，並跑回超前分。 （台鋼雄鷹提供）

「這是我棒球生涯第1次單局2安，」紀慶然笑說：「單局死2次倒是不少，好像每個層級都有過，2月中對南非的熱身賽就單局死2次，今天不但單局2安，還參與追平分和超前分，感覺奇妙的事情都發生了。」

頂替陳文杰 扛下中外野

游擊手出身的慶紀然去年季末開始守外野，由於去年拿下金手套獎的中外野手陳文杰日前小腿骨折開刀，球季提前結束，紀慶然將扛下開季的先發中外野手。

紀慶然表示，陳文杰守中外野非常穩，自己要替補這個位置不能差太多，至少基本的都要做好，昨天是今年的第1場夜間比賽，看球還有點晃晃的，必須加緊適應。台鋼總教練洪一中則表示，外野手需要速度、臂力和反應快，這些條件紀慶然都有，相信他可以勝任。

樂天威能帝先發4.2局無失分，只被曾昱磬擊出1支二壘打，也是台鋼唯一的上壘，樂天靠著第5局馬傑森和成晉二壘打先馳得點，取得1：0領先。

台鋼開紅盤 6隊今全面開戰

前5局一籌莫展的台鋼，掌握樂天換投的契機，第6局大舉反攻，率先上場的胡冠俞擊出三壘打，紀慶然安打攻下追平分，再靠著盜壘和失誤跑回超前分，台鋼攻勢一發不可收拾，魔鷹、曾昱磬、吳念庭、林家鋐和紀慶然再接連安打，台鋼連打13人次攻下9分。

洪一中表示，威能帝球速本來就很快，第1次打夜間比賽，看起來又更快，打者出棒都慢了1拍，逐漸適應後又遇到球速比較慢的投手，打擊終於能夠發揮。

中職6隊今全面開戰，分別在嘉義、斗六和洲際都有公辦熱身賽。

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