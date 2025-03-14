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本土球星也關心 富邦澄清李珠珢價碼

2025/03/14 05:30

李珠珢（右）以演藝全經紀約加盟富邦悍將啦啦隊。 （記者潘少棠攝）李珠珢（右）以演藝全經紀約加盟富邦悍將啦啦隊。 （記者潘少棠攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦悍將，球團昨為她舉行媒體見面會，逾百名記者擠爆會場，採訪陣仗和加盟規格，都勝過去年同場地張育成加盟記者會，昨她一開口就用台語「大家好」問候眾人，相當接地氣。

李多慧加入中職啦啦隊後，成功帶動「韓流應援經濟」。（資料照）李多慧加入中職啦啦隊後，成功帶動「韓流應援經濟」。（資料照）

媒體見面會 湧入上百名記者

中職6球團啦啦隊中職6球團啦啦隊

20歲的李珠珢原為韓職起亞虎啦啦隊成員，以「三振舞」影片在全球爆紅，去年9月底與前經紀公司結束合作關係，富邦球團就積極接洽，年初富邦育樂與她簽約，成為旗下第1位演藝工作全經紀約的啦啦隊員。

不少台、韓職球隊曾與李珠珢接觸，最終情定悍將，富邦育樂總經理陳昭如透露，去年與球團工作人員飛一趟南韓，帶電腦和電視向她說明未來規劃，1月22日再親自到南韓完成簽約。

外傳富邦重金禮聘李珠珢，價碼甚至超過許多中職本土球星年薪，陳昭如強調這是以訛傳訛，「合約洽談非常久，最後條件雙方都滿意，我們專注對李珠珢的長期計畫，希望她在台灣能成功。」

前起亞虎啦啦隊女神李多慧在2023年加入「樂天女孩」行列，獨特的舞台魅力與親和力吸引大批台灣粉絲，廣告代言接不完，開啟新一波「韓流應援經濟」，隔年她改投味全成為「小龍女」，人氣依舊居高不下，也帶動許多韓籍啦啦隊員來台搶攻市場大餅。

目前中職6球團超過150位啦啦隊女孩，其中12人為韓籍，只佔總數不到10分之1，卻是一股不容忽視的力量，除了李多慧與李珠珢，台鋼雄鷹安芝儇、中信兄弟邊荷律與統一獅趙娟週都擁有高人氣，已接拍不少廣告代言。

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