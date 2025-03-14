台日啦啦隊文化迥異 廣島甚至0人

日本火腿來台與中信兄弟舉辦交流賽，兩隊啦啦隊在場上熱舞。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣啦啦隊熱潮衝上最高峰，6隊都有至少20位成員，最多上看32人，堪稱世界職棒特殊現象。日本職棒啦啦隊雖然有超過30年的歷史，人數和話題都不及中職，連日本球評里崎智也對台灣啦啦隊很有興趣，並對休季的「FA轉隊」感到嘖嘖稱奇。

日職12隊啦啦隊人數

日本職棒合計12支球團，除了廣島，其他11支球隊都有啦啦隊，且最早從1993-94年就有球團設立。過了30年，超過一半球隊人數僅10多名，只有羅德、樂天、火腿、軟銀和巨人等5隊超過20位，跟中職最少即20人起跳的規模差很大。

請繼續往下閱讀...

近2年來台灣打交流賽的巨人和火腿，近年陸續打出「啦啦隊經濟牌」，巨人啦啦隊去年11月底首度在東蛋舉辦30週年活動，集結歷年成員和制服表演90分鐘，內野指定席1張賣到6000日圓（約1339台幣）；火腿隊更以「狐狸舞」打響啦啦隊話題，帶動商品銷售。

曾有中職日籍啦啦隊成員透露，近年日職有不少啤酒妹改當啦啦隊，原因是能獲得更高知名度。然而，日職不像台灣一樣會為女孩舉辦高規格的加盟記者會，里崎智也在日前分享，台灣啦啦隊女孩休季有「FA」爭奪戰，還有日韓女孩，有些人年薪比選手還高，向日本球迷介紹台灣特有的棒球文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法