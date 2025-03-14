大谷辦壽司派對 31人座上賓

大聯盟東京開幕戰賽程

道奇飛抵東京

道奇全隊昨抵達日本參加東京開幕戰，陣中日本3球星大谷翔平（左起）、山本由伸與佐佐木朗希在機場接駁車上合影。（取自道奇推特）

500名粉絲接機撲空

〔記者龔乃玠／綜合報導〕備戰3月18、19日的大聯盟東京開幕戰，道奇隊和小熊隊昨抵達日本，羽田機場約有500位粉絲接機，卻在戒備森嚴之中未能看見大谷翔平，而主辦單位昨也宣布，18日的東蛋開幕戰，將邀請傳奇樂團「X JAPAN」的YOSHIKI用鋼琴演唱美、日兩國國歌。

今永昇太、鈴木誠也所屬的小熊隊，前天深夜率先飛抵日本，隨後道奇隊也在昨下午3點抵達，長達12小時的飛行，有超過4萬名球迷在航班追蹤網觀察班機動向，大谷妻子真美子因懷孕未同行，貼心為全隊準備Hello Kitty的商品和日本零食，而大谷在IG報平安時曬出愛犬「Decoy」，球迷猜測是跟著大谷到日本。

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道奇隊昨抵達日本，今天將到東京巨蛋練球，15、16日分別跟巨人、阪神各打1場熱身賽，隨後迎接跟小熊的開幕2連戰。道奇總教練羅伯斯透露，大谷、山本由伸和佐佐木朗希特別在16日舉辦只有選手參加的晚宴，將請來壽司達人，屆時將有31人參加，「真是太棒了。」

YOSHIKI去年才在道奇球場用鋼琴演唱美國國歌，今年再受邀擔任東京開幕戰的演奏嘉賓，他表示，很榮幸能參加這個值得紀念的活動，「我將演奏2國美妙的國歌表達敬意，盡我所能為世界上的人們建立特殊的情感。」

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