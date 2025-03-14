賀博能見度激升 台灣男籃憂喜參半

賀博曾回台參加瓊斯盃，當時也有意願接受國家隊徵召。 （資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台美混血新星賀博昨以全票之姿榮膺常春藤聯盟年度最佳新人，哈佛大學連兩年包辦該獎項，而他在NCAA菜鳥球季表現亮眼，獲美國U19男籃邀請，未來動向備受矚目。

賀博以全票之姿當選常春藤聯盟年度最佳新人。（取自官網）

常春藤聯盟最佳新人

獲邀加入U19美國隊

19歲的賀博本季披上哈佛戰袍，繳出場均14.6分、4.1籃板、1.8助攻，三分球命中率35.6%，新人賽季單季累積得分393分，締造哈佛隊史第2高紀錄。另外，他8度榮獲單週最佳新人，追平常春藤聯盟紀錄，也是哈佛隊史第11位獲選年度最佳新人的球員。

請繼續往下閱讀...

賀博在NCAA的表現引起美國籃壇關注，不只有NBA球隊曾派人到場觀戰，美國U19男籃也邀請他加入，他表示，獲得邀請感到很榮幸，但還要和家人討論才能做決定。

代表台灣出賽?

籃協持續聯繫溝通

賀博和哥哥賀丹的爸爸是非裔美國人、媽媽為台灣人，兩人16歲之前取得台灣護照，擁有台、美雙重國籍，在尚未代表這兩國參與國際籃總(FIBA)正式國際賽前，可自由選擇要代表哪一國出賽。

賀家兄弟過去兩年暑假回台參與瓊斯盃，由於身分符合FIBA規範，可不佔歸化球員名額，國內球迷也對於他們未來以本土球員身分代表台灣出征國際賽充滿想像。

籃協副秘書長張承中表示，籃協與賀家兄弟和他們的父母關係相當密切，之前賀博有意願參與國家隊，「他還年輕，收到邀請是種肯定，當然得去思考未來的路跟發展，雙方繼續保持溝通和聯繫。」

張承中提到，賀博曾提及在台灣打瓊斯盃時獲得球迷歡迎，令他印象深刻也相當感動，成為他打球的一大動力，「我們尊重球員的想法，給他思考的空間，不希望造成他的壓力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法