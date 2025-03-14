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林昀儒放開來打 明8度對決林詩棟

2025/03/14 05:30

林昀儒以直落三晉級WTT重慶冠軍賽男單8強。 （取自WTT官網）林昀儒以直落三晉級WTT重慶冠軍賽男單8強。 （取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨晚在WTT重慶冠軍賽男單次輪，以直落三擊退德國一哥法蘭吉斯卡，締造生涯對戰8連勝，明天8強將和世界排名第一的「小石頭」林詩棟進行第8次對決，力拚首勝開張。

世界排名13的林昀儒自2019年新加坡T2鑽石聯賽首度和法蘭吉斯卡交手以來，取得7戰全勝的壓倒性優勢，最近一次在去年新加坡大滿貫賽也以4：1獲勝。為了突破對戰林昀儒不勝的魔咒，目前高居世界排名第8的法蘭吉斯卡，賽前還特別找左手持拍的丹麥好手林德陪練。

即使法蘭吉斯卡做足準備，並改變發球策略，依舊未能突破林昀儒的球路，小林完全掌握比賽節奏，以11：7、11：8、11：9過關。

教練王翊澤表示，小林首輪對張禹珍比較緊張，這場從賽前準備就很有信心，比賽也非常專注，戰術執行非常到位。小林也自認發揮得還不錯，「在關鍵分比較敢去變化。」

林詩棟昨費了一番功夫才以3：2逆轉世界排名21的南韓好手安宰賢。林昀儒之前7度對上林詩棟都吞下敗仗，對於明天的對決，小林心態也放得比較輕鬆，將全力去拚對手。

簡彤娟逆轉世界第35名

女單方面，最後一刻才獲得遞補的簡彤娟，首輪以3：1逆轉世界排名35的荷蘭女將伊爾蘭，拿下對戰2連勝，也是她在冠軍賽系列的首勝，16強將對決世界排名第2的中國名將王曼昱。台灣一姐鄭怡靜則以1：3不敵世界排名第4的中國女將陳幸同，苦吞對戰4連敗，無緣晉級16強。

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