林俊易做對3件事 生涯首勝安賽龍

林俊易扳倒前球王安賽龍，奪得全英賽首勝。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名12的「左手重砲」林俊易，昨在全英羽球公開賽以21：19、13：21、21：11扳倒兩屆奧運金牌丹麥前球王安賽龍，終止對戰3連敗，挺進男單16強。

上週在法國奧爾良大師賽勇奪亞軍的林俊易，全英賽首輪就遇到世界排名第4的安賽龍。月初剛獲得德國公開賽冠軍的安賽龍，曾兩度在全英賽封王，外界也不看好林俊易能闖過首輪。

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奪賽史首勝 挺進16強

教練團努力幫林俊易找出突破「龍王」的方法，教練李松遠透露，安賽龍攻防能力出色，想擊敗他就必須主動出擊，林俊易首先要把網前球處理好，迫使對方回高球，且進攻要連貫，最後是發球、接發球要多變化。

林俊易在1、3局徹底執行教練團設定的戰術，積極在網前進攻，迫使安賽龍把球打高，如此一來才能使出最擅長的殺球攻勢，另外小林決勝局改變接發球的節奏，讓對手無法適應，如願完成屠龍任務。

林俊易去年9月台北公開賽奪冠後，就出現左手不適，日前也找了兩位醫生進行診斷，醫療團隊對他「開綠燈」，小林可以放手一搏，這次他不僅首度戰勝安賽龍，也是他在全英賽的生涯首勝。

台灣一哥周天成昨則以11：21、19：21敗給中國世界球王石宇奇，吞下對戰6連敗，無緣晉級男單8強。

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