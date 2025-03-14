晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

65場競獎門檻絆腳 詹姆斯恐中斷大紀錄

2025/03/14 05:30

詹姆斯日前因傷停機，本季出賽累計58場。（資料照）詹姆斯日前因傷停機，本季出賽累計58場。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA上季設立球員得至少出賽65場才有競爭年度獎項的資格，但不少人已因傷病影響無法達標，特別是湖人一哥詹姆斯因傷倒下後，可能難以跨過最低門檻，也讓外界質疑這樣的資格認定是否太過嚴苛。

詹姆斯日前對塞爾提克之戰拉傷腹股溝，預計休養1到2週，他本季已出賽58場，若能順利歸隊並在之後比賽保持全勤，還有機會達標，倘若傷勢恢復不如預期，將錯失年度獎項機會，包括連20年入選年度前三隊的史無前例紀錄。

值得一提的是，詹姆斯受傷前高居官方MVP排行榜第5，65場的條件恐成為他挑戰壯舉的絆腳石，也讓這項立意是避免球員輪休的規則，引起不少人不滿，甚至有美媒用「災難」形容。

除了詹姆斯，獨行俠球星厄文本季繳出場均24.7分、4.8籃板、4.6助攻，但他日前弄傷左膝報銷，出賽場次停在50場，至於馬刺長人溫班亞瑪打了46場，拿24.3分、11籃板，被診斷出右肩深靜脈血栓，本季提前結束，兩人都因傷病影響，無緣角逐年度獎項。

例行賽已進入最後衝刺階段，隨著比賽強度提高，外界也擔心是否會有更多球星出現傷病，無法達到65場資格，出現更多遺珠之憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中