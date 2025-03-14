65場競獎門檻絆腳 詹姆斯恐中斷大紀錄

詹姆斯日前因傷停機，本季出賽累計58場。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA上季設立球員得至少出賽65場才有競爭年度獎項的資格，但不少人已因傷病影響無法達標，特別是湖人一哥詹姆斯因傷倒下後，可能難以跨過最低門檻，也讓外界質疑這樣的資格認定是否太過嚴苛。

詹姆斯日前對塞爾提克之戰拉傷腹股溝，預計休養1到2週，他本季已出賽58場，若能順利歸隊並在之後比賽保持全勤，還有機會達標，倘若傷勢恢復不如預期，將錯失年度獎項機會，包括連20年入選年度前三隊的史無前例紀錄。

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值得一提的是，詹姆斯受傷前高居官方MVP排行榜第5，65場的條件恐成為他挑戰壯舉的絆腳石，也讓這項立意是避免球員輪休的規則，引起不少人不滿，甚至有美媒用「災難」形容。

除了詹姆斯，獨行俠球星厄文本季繳出場均24.7分、4.8籃板、4.6助攻，但他日前弄傷左膝報銷，出賽場次停在50場，至於馬刺長人溫班亞瑪打了46場，拿24.3分、11籃板，被診斷出右肩深靜脈血栓，本季提前結束，兩人都因傷病影響，無緣角逐年度獎項。

例行賽已進入最後衝刺階段，隨著比賽強度提高，外界也擔心是否會有更多球星出現傷病，無法達到65場資格，出現更多遺珠之憾。

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