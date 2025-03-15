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隨大聯盟登台 列入大谷幸福清單

2025/03/15 05:30

道奇隊進入東京巨蛋熟悉場地。（路透）道奇隊進入東京巨蛋熟悉場地。（路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕大聯盟海外開幕戰近兩年先後在南韓首爾高尺巨蛋、日本東京巨蛋進行，超人氣球星大谷翔平所屬的道奇皆參戰，拓展亞洲市場的目標明確，只是大聯盟賽事從未在台灣熱戰，大谷說，「未來如果有機會到台灣比賽，會是非常幸福的事。」

大聯盟在東京巨蛋設置海外賽商品販售區，吸引大批球迷搶購。 （中央社）大聯盟在東京巨蛋設置海外賽商品販售區，吸引大批球迷搶購。 （中央社）

東京賽前記者會

大聯盟東京海外開幕戰即將開打，道奇3名日本選手大谷翔平（左起）、山本由伸與佐佐木朗希出席賽前記者會。（美聯社）大聯盟東京海外開幕戰即將開打，道奇3名日本選手大谷翔平（左起）、山本由伸與佐佐木朗希出席賽前記者會。（美聯社）

正面回應台媒

可容納4萬人的台北大巨蛋在2023年底落成啟用，「金雞蛋」熱潮和商機十分可觀，大聯盟海外賽曾在日、韓、澳洲、墨西哥、波多黎各和英國舉行，台灣球迷期盼有朝一日也能在大巨蛋看到原汁原味的大聯盟比賽。

大聯盟東京開幕戰昨賽前記者會，有台媒問道，未來大聯盟若在亞洲其他國家舉辦賽事，台灣是否為合適的地點，大谷表示，他當然覺得適合，今年海外開幕戰在日本進行，去年在南韓，這次若能打出精彩的比賽，未來或許有機會在其他地區舉行，如果有機會到台灣比賽將是非常幸福的事。

我們有大巨蛋了

球迷引頸海外賽

記者會結束後，大谷隨即踏進東京巨蛋練球，只見他剛出場，現場球迷就響起熱烈歡呼聲。此次海外賽兩隊合計5名日本球員，道奇有大谷、山本由伸和佐佐木朗希，小熊則有今永昇太和鈴木誠也，大谷說，第一次看職棒比賽就是在東京巨蛋，能以球員身分在這裡出賽，又跟這麼多日本球員同場競技，真是令人開心的事。

山本將擔任18日首戰先發投手，19日第2戰交給朗希，道奇教頭羅伯斯說，雖然只是162場例行賽的其中2場，但對兩隊來說，能在日本比賽的意義十分重大。

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