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台灣最快2029年 敲到大聯盟通告

2025/03/15 05:30

大聯盟積極拓展亞洲市場，近年已在南韓首爾高尺巨蛋與日本東京巨蛋舉行海外開幕戰。（路透）大聯盟積極拓展亞洲市場，近年已在南韓首爾高尺巨蛋與日本東京巨蛋舉行海外開幕戰。（路透）

〔記者黃照敦／台北報導〕大聯盟海外賽連續2年在南韓首爾、日本東京掀起熱潮，隨著台北大巨蛋誕生，台灣球迷期待原汁原味的大聯盟例行賽儘早登台，台灣已有運動行銷公司努力牽線，最快2029年有機會，在這之前，能否實現大聯盟球隊來台打季前熱身賽是先行指標。

運動行銷公司飛日牽線

曾經多次引進NBA、日職球隊來台的悍創運動行銷，創辦人張運智此次特地飛往東京會晤大聯盟相關人士，希望儘快促成大聯盟球隊來台打熱身賽，而終極目標就是引進大聯盟例行賽，在台灣進行海外賽。

張運智表示，過去（2011年）就曾引進大聯盟球隊（巨人對響尾蛇）熱身賽，最後只差簽約，後來因巨人奪世界大賽（2010年）而取消，這個想法一直存在。難度更高的海外賽，張運智說：「我們有了大巨蛋後，相信萬事俱備，但缺的就是『錢』!」

海外賽權利金4.6億起跳

邀請大聯盟兩支球隊到台灣打海外賽，張運智表示，權利金至少1400萬美元（約台幣4.6億）起跳，若要邀請類似豪門道奇球隊，1800到2000萬美元更是基本價碼。根據經驗，大聯盟會要求海外賽打6場，其中2場正式賽，以這次東京賽，權利金必須算進道奇隊在洛杉磯主場兩場滿場的票房，大約800萬美元，才能請得動道奇隊，其他零零總總花費相當可觀。

台灣若要舉辦大聯盟海外賽，張運智表示，最快2029年或是2030年，他分析，明年大聯盟不可能連3年安排亞洲行，27年球員工會和資方談判，不宜遠行，28年有洛杉磯奧運，因此29年是最好時機，屆時若有台灣球員隨隊是最好，「請球迷耐心等待，我們會來努力。」從事運動經紀事業25年的張運智表示，將大聯盟海外賽搬到台灣一直都是他的夢想。

大聯盟為了拓展市場，最早1996年派大都會與教士到墨西哥，之後到日本、波多黎各、澳洲和南韓，甚至到英國倫敦進行海外賽。

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