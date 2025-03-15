林立砲轟陳琥 贏球找古久保討拍

猿隊隊長林立單場雙安3打點，包括一發2分砲，率隊擊敗兄弟。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕去年世界12強冠軍成員林立昨天夯出反方向追平2分彈，單場雙安灌進3分打點，搭配21歲潛力新秀劉家翔的3局無安打無失分，樂天桃猿終場以6：2擊敗衛冕軍中信兄弟，奪下公辦熱身賽第2勝。

劉家翔後援3局無失分，是猿隊投手群亮點。（記者廖耀東攝）

樂天前4局被中信新洋投黃博多封鎖4局，僅敲2支安打，隊長林立2打席更打斷2支球棒，黃博多退場後，林立在6局上砲轟陳琥，一棒招牌的反方向2分彈扳平戰局，7局梁家榮補上致勝砲，率隊6至9局狙擊中信牛棚，林立合計4支2，熱身賽打擊率高達5成。

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劉家翔3局無失分

歸功林昱珉心法

樂天總教練古久保健二笑稱，完全不需要擔心林立，幫他增加打席數即可，林立開玩笑要「阿公」別把心思都放在年輕選手身上，我也是選手，還是要擔心我一下！」隨後才說道，身為隊長必須要讓總教練能放心，不要讓全隊太過緊繃。

去年10月生涯初登板的21歲右投劉家翔，昨扮演樂天投手群一大亮點，6局接替投球繳出3局無安打無失分，美中不足的是，7、8局對首位打者在球數領先後投出四壞，古久保直言是要反省的地方。

劉家翔前年曾被前日本隊投手教練吉井理人盛讚有未來性，去年卻遇上撞牆期，即便完成初登板，對台鋼雄鷹4局狂掉7分，苦吞敗投。他坦言，去年投球機制跑掉，球速也掉很多，休季有請教穀保學長林昱珉投先發的心法，加上教練團建議多加抬腳，球速有慢慢回升。

看見林昱珉去年12強冠軍戰對日本隊的霸氣，劉家翔直呼學長越來越有自己的風格，「我跟他差一屆，他做得到，讓我相信我也可以。」他將今年目標擺向穩定一軍出賽，盼能追隨林昱珉的腳步，成為獨當一面的先發投手。

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