悍將不擅長突破僵局 連兩場輸

台鋼王柏融2局上轟出陽春彈。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將在公辦熱身賽連續2場打延長賽，繼12日以0：1敗給樂天桃猿後，昨又以2：3敗給台鋼雄鷹，睽違4年再於公辦熱身賽嘗到2連敗。味全龍在斗六打完雖領先5分，但牛棚在中段狂丟8分，統一獅以8：7逆轉勝。

台鋼雄鷹顏郁軒10局上敲進勝利打點。（台鋼球團提供）

熱身賽開打2戰

都拚進延長賽

台鋼2局上靠王柏融轟出陽春彈先馳得點，3局上靠王柏融滾地球攻下第2分，富邦前2局雖被艾速特6上6下，3局下把握開局連續2個四死球與守備失誤搶下2分扳平。台鋼打完9局動用5名投手，僅艾速特、陳宇宏各被擊出1支安打，比賽中段一度讓富邦10上10下。

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第10局啟動突破僵局制，紀慶然趁胡冠俞安打攻佔三壘，再趁顏郁軒高飛犧牲打跑回超前分，10局下富邦先是執行觸擊送壘失敗，再被台鋼二壘手曾昱磬演出再見雙殺。富邦前次在公辦熱身賽2連敗是2021年3月1至3日，各以1：2輸味全、4：8輸中信兄弟，該年公辦熱身賽前4場1和後3連敗。

朱育賢敲長打

龍仍遭獅逆轉

斗六場前段亮點是以自由球員轉隊的朱育賢，首次在公辦熱身賽上場就貢獻1支長打與1分打點，配合艾璞樂用49球先發3局演出9上9下，味全打完4局以5：0領先，統一先在5局上破蛋，第6、7局再從黃侰程、吳俊杰手中打下7分，味全9局下最後反撲，1出局後鄭鎧文、劉基鴻連續安打，但陳思仲擊出再見雙殺打。

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