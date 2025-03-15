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王子維分神狀態 收拾世界第3

2025/03/15 05:30

王子維以直落二擊敗丹麥名將安童森，順利挺進全英公開賽8強。（資料照）王子維以直落二擊敗丹麥名將安童森，順利挺進全英公開賽8強。（資料照）

讓安童森打得痛苦

李佳豪勇闖全英賽8強，開創生涯新局。 （資料照）李佳豪勇闖全英賽8強，開創生涯新局。 （資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維昨凌晨在全英羽球公開賽男單16強，手指破皮血流不止，照樣以21：10、21：13打倒世界排名第3的丹麥名將安童森，終結對戰3連敗，晉級男單8強，平生涯最佳，繼2020年後，再度晉級全英賽男單8強。

去年進帳5冠、2亞的安童森，今年馬來西亞公開賽打下亞軍，屬頂尖高手。不過，世界排名25的王子維有備而來，安童森打得很痛苦，找不到方法突破。安童森表示，王子維是顛覆傳統的球員，風格獨特，「他狀態最巔峰的時候，就是名很危險的對手。」

王子維第二局為了救球，造成手指破皮，最奇怪的是無論用噴劑、貼布都無法止血，只能多次請醫療人員幫忙處理。王子維賽後透露，手指沒大礙，不過當下血止不住有點急，「害我一直注意手的狀況，也不太清楚對方到底發生什麼事！」2月27日剛滿30歲的王子維尚未有退休念頭，他努力強化體能、技術，每場比賽都盡力發揮，希望成績不要一直上上下下，在國際賽保有一定競爭力。

李佳豪生涯首闖8強

另一男單好手李佳豪，以21：18、21：8拍落日本選手田中湧士，挺進8強，創下生涯最佳。不過，「左手重砲」林俊易以18：21、10：21不敵日本西本拳太，無緣和李佳豪在8強演內戰，李佳豪將挑戰西本拳太。

男雙方面，李哲輝／楊博軒以23：21、23：21拍落英格蘭萊恩／范迪，連兩年晉級8強；13日生日的楊博涵攜手劉廣珩，以21：15、21：16打敗世界排名15丹麥勁敵克亞爾／瑟高，兩人合體首次打進1000等級8強。

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