晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

奧運國手曹家宜 涉禁藥風波

2025/03/15 05:30

曹家宜元月賽事期間藥檢未過，目前已主動停賽。（資料照，中央社）曹家宜元月賽事期間藥檢未過，目前已主動停賽。（資料照，中央社）

元月賽事期間藥檢異常

〔記者梁偉銘／綜合報導〕曹家宜今年元月紐西蘭職業賽期間，被檢測出違禁藥物甲基麻黃鹼陽性反應，這位巴黎奧運網球國手澄清是服用感冒成藥，為配合國際網球誠信機構（ITIA）調查，她自3月1日起自主暫時停賽。

21歲的曹家宜解釋，去年底密集海外行程，導致身體不適，自行服用從日本購入的藥物治療，今年2月20日ITIA通知她藥檢數值異常，隨即主動申請停賽，靜待調查結果，「我絕無任何意圖透過藥物提升運動表現，停賽期間持續保持訓練，並就此事件引以為戒。」

自主停賽退出金恩盃

甲基麻黃鹼常見於市售感冒藥，但ITIA歸類於「特定物質」，曹家宜出賽期間並未獲得有效治療用藥豁免，因此涉及禁藥違規，若遭後續禁賽懲處，這段自主暫時停賽期間會納入計算。金恩盃亞洲／大洋洲第一級賽事，4月將於印度浦那開打，台灣代表隊公布前曹家宜原本在名單內，日前她已主動退出。

去年曹家宜獲謝淑薇青睞，欽點為奧運女雙搭檔，五環處女秀躋身8強，追平我國最佳戰績。如今體育署對她涉及禁藥表達遺憾，除提供相關諮詢協助，為防止類似狀況再度發生並落實教育宣導，要求今年全中運、全大運選手報名時，得附上運動禁藥線上教育測驗通過證書，希望新生代更重視相關觀念。

此外，印地安泉網賽謝淑薇與中國老將張帥陷入苦戰，5：7、3：6不敵爆冷殺出的非種子黑馬米哈利可娃（斯洛伐克）／尼科爾絲（英國），第5種子「謝帥配」女雙4強止步，小薇衛冕失利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中