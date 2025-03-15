奧運國手曹家宜 涉禁藥風波

曹家宜元月賽事期間藥檢未過，目前已主動停賽。（資料照，中央社）

元月賽事期間藥檢異常

〔記者梁偉銘／綜合報導〕曹家宜今年元月紐西蘭職業賽期間，被檢測出違禁藥物甲基麻黃鹼陽性反應，這位巴黎奧運網球國手澄清是服用感冒成藥，為配合國際網球誠信機構（ITIA）調查，她自3月1日起自主暫時停賽。

21歲的曹家宜解釋，去年底密集海外行程，導致身體不適，自行服用從日本購入的藥物治療，今年2月20日ITIA通知她藥檢數值異常，隨即主動申請停賽，靜待調查結果，「我絕無任何意圖透過藥物提升運動表現，停賽期間持續保持訓練，並就此事件引以為戒。」

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自主停賽退出金恩盃

甲基麻黃鹼常見於市售感冒藥，但ITIA歸類於「特定物質」，曹家宜出賽期間並未獲得有效治療用藥豁免，因此涉及禁藥違規，若遭後續禁賽懲處，這段自主暫時停賽期間會納入計算。金恩盃亞洲／大洋洲第一級賽事，4月將於印度浦那開打，台灣代表隊公布前曹家宜原本在名單內，日前她已主動退出。

去年曹家宜獲謝淑薇青睞，欽點為奧運女雙搭檔，五環處女秀躋身8強，追平我國最佳戰績。如今體育署對她涉及禁藥表達遺憾，除提供相關諮詢協助，為防止類似狀況再度發生並落實教育宣導，要求今年全中運、全大運選手報名時，得附上運動禁藥線上教育測驗通過證書，希望新生代更重視相關觀念。

此外，印地安泉網賽謝淑薇與中國老將張帥陷入苦戰，5：7、3：6不敵爆冷殺出的非種子黑馬米哈利可娃（斯洛伐克）／尼科爾絲（英國），第5種子「謝帥配」女雙4強止步，小薇衛冕失利。

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