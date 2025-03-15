4000顆三分球加身 柯瑞迎接37歲

柯瑞達成4000顆三分球空前里程碑。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕昨勇士主場最受關注就是「萌神」柯瑞何時能投進生涯4千顆三分球，即使因腰部不適以及對手重兵看守，他仍在首節及第三節剩8分19秒投進三分球，成為史上第1位三分球進球達4千顆的射手，最終勇士以130：104痛宰國王，歡慶柯瑞創紀錄。

柯瑞今天滿37歲，外界都期待他用紀錄當禮物，但國王不想當苦主，昨派人一對一看管柯瑞。勇士努力為柯瑞製造機會，導致團隊進攻當機，一度遭國王追到只差4分，柯瑞完成紀錄後，全場響起「MVP！MVP！」表達對他的崇拜，勇士隨後打出58：41攻勢，打趴國王拿下6連勝。

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在美好的紀錄夜，柯瑞的隊友很相挺，團隊8人得分雙位數，D.格林贊助本季新高23分最出色。

柯瑞達標後，緊追在後是哈登的3127顆，但哈登近幾年三分球產量已出現下滑，想挑戰4千大關難度高。球員時代也以三分球見長的勇士主帥柯爾表示，「這令人感到噁心的數字，有點難理解，或許未來會被打破，但柯瑞的成就已超越這個數字，他打球是藝術，不只是一場籃球比賽而已。」

40歲詹姆斯因傷缺陣，東契奇苦撐大局攻下加入紫金大軍的新高45分，卻白忙一場，湖人以106：126不敵公鹿，吞3連敗。東契奇是湖人隊史第3位，單場至少45分、10籃板、5顆三分球的球員，前兩位能做到的為詹姆斯和布萊恩，只是球隊輸球，東契奇大喊這一切毫無意義。

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