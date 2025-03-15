U18亞洲盃5人制棒球賽》爭霸戰不敵日 淚收世界盃門票

台灣隊球員陳炫辰為球評陳師正的兒子，現就讀平鎮高中。 （棒協提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽，昨冠軍戰在台北表演藝術中心進行，台灣隊與日本激戰3盤，最終以2：7、12：5、4：5惜敗，台灣隊無緣衛冕，日本首次參賽就奪冠，另一戰南韓以9：1、6：1，直落二扳倒伊拉克拿下季軍，台、日、韓收下今年9月在墨西哥舉行的U18世界盃門票。

U18亞洲盃5人制棒球台灣隊最終拿下亞軍，並取得世界盃門票。（中央社）

這屆賽事共計7隊參賽，預賽台灣隊直落二擊敗日本，以6戰全勝之姿挺進冠軍戰，昨雙方各拿下1盤，決勝第3盤前兩局日本先搶下4分，台灣隊在第3、4局追回4分扳平，5局上日本拿到關鍵的1分，下個半局台灣隊無力追分飲恨，賽後球員難過落淚。

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棒協理事長辜仲諒賽後勉勵台灣健兒，他說，「大家努力這麼久，拚到第二名已經很不容易，世界盃在今年9月舉行，這段時間就是拚命練習，日本很強，如何擊敗日本就是下一次的目標。」

5人制棒球賽起源於古巴街頭棒球，顧名思義就是守方最多5人在場上，各壘間距離僅13公尺，且只有內野，不用球棒、手套和寬闊場地，只需一顆塑膠球就可以比賽，打者自行拋球並用手掌或拳頭擊出，與守方進行攻防，採男女混合組隊，每隊最多8名選手，每場比賽採3戰2勝制，每1盤打5局，勝分多者拿下1盤。

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