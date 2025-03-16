TPBL》特攻飛馬方程式 無往不利

特攻衝出5連勝，洋將飛馳功不可沒。（TPBL提供）

出賽5場全勝 戰績升第4

新北國王林書豪（左）決勝節拿14分，率隊逆轉攻城獅。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕新北中信特攻找來兩位新洋將飛馳與馬可後連戰皆捷，板凳出發的馬可昨挹注24分、8籃板，率隊以98：75收拾福爾摩沙夢想家，拉出5連勝，賽後12勝12敗，取代台北台新戰神攀上聯盟第4名。

球季前半段頻換洋將的特攻，農曆年後找來美籍後衛飛馳與蒙特內哥羅籍的大前鋒馬可後，似乎終於找到勝利方程式，兩人目前為特攻出賽5場未嘗敗績，兩人目前為特攻出賽5場未嘗敗績，昨一度領先多達29分，終止對戰夢想家3連敗。

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飛馳此役雖手感下滑，24投僅5中拿下18分，不過也繳出7助攻、4籃板、4抄截。同樣進帳18分的射手謝亞軒指出，兩位新外援球商都很高，也很願意配合團隊體系，同時利用個人能力為隊友製造機會，產生良好化學效應。

夢想家吞下2連敗後被海神超車掉到聯盟第3名，林俊吉攻下全隊最高14分，頻受傷勢所擾的蔣淯安昨迎來本季第4場出賽、也是首度在主場亮相，貢獻11分。主帥皮爾曼指出，蔣淯安與林俊吉的雙衛組合一直備受期待，不過仍需時間讓兩人磨合默契。

林書豪替補 國王逆轉獅

另外，新北國王昨在客場克服最多15分落後，靠林書豪在決勝節攻下14分，加上沃許本進帳42分、13籃板，以114：111逆轉新竹攻城獅，收下對戰5連勝，以14勝6負穩居聯盟龍頭。

林書豪替補上陣貢獻28分、5助攻、4抄截，他坦言，球隊仍需要解決慢熱問題，至於個人表現，此役是傷癒回歸第3戰，包括失誤太多（3次）、出手選擇都還有進步的空間。

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