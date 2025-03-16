晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》特攻飛馬方程式 無往不利

2025/03/16 05:30

特攻衝出5連勝，洋將飛馳功不可沒。（TPBL提供）特攻衝出5連勝，洋將飛馳功不可沒。（TPBL提供）

出賽5場全勝 戰績升第4

新北國王林書豪（左）決勝節拿14分，率隊逆轉攻城獅。（TPBL提供）新北國王林書豪（左）決勝節拿14分，率隊逆轉攻城獅。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕新北中信特攻找來兩位新洋將飛馳與馬可後連戰皆捷，板凳出發的馬可昨挹注24分、8籃板，率隊以98：75收拾福爾摩沙夢想家，拉出5連勝，賽後12勝12敗，取代台北台新戰神攀上聯盟第4名。

球季前半段頻換洋將的特攻，農曆年後找來美籍後衛飛馳與蒙特內哥羅籍的大前鋒馬可後，似乎終於找到勝利方程式，兩人目前為特攻出賽5場未嘗敗績，兩人目前為特攻出賽5場未嘗敗績，昨一度領先多達29分，終止對戰夢想家3連敗。

飛馳此役雖手感下滑，24投僅5中拿下18分，不過也繳出7助攻、4籃板、4抄截。同樣進帳18分的射手謝亞軒指出，兩位新外援球商都很高，也很願意配合團隊體系，同時利用個人能力為隊友製造機會，產生良好化學效應。

夢想家吞下2連敗後被海神超車掉到聯盟第3名，林俊吉攻下全隊最高14分，頻受傷勢所擾的蔣淯安昨迎來本季第4場出賽、也是首度在主場亮相，貢獻11分。主帥皮爾曼指出，蔣淯安與林俊吉的雙衛組合一直備受期待，不過仍需時間讓兩人磨合默契。

林書豪替補 國王逆轉獅

另外，新北國王昨在客場克服最多15分落後，靠林書豪在決勝節攻下14分，加上沃許本進帳42分、13籃板，以114：111逆轉新竹攻城獅，收下對戰5連勝，以14勝6負穩居聯盟龍頭。

林書豪替補上陣貢獻28分、5助攻、4抄截，他坦言，球隊仍需要解決慢熱問題，至於個人表現，此役是傷癒回歸第3戰，包括失誤太多（3次）、出手選擇都還有進步的空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中