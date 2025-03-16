PLG》首節47分夠花 勇士搭上晉級末班車

林志傑（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕睽違76天重回主場台北和平館的富邦勇士，昨在首節火力全開改寫PLG單節得分紀錄，才躲過第四節表現荒腔走板的危機，最終以104：98打敗台鋼獵鷹，並入手季後賽門票。

勇士上次在和平館出賽是去年12月29日，再來就展開客場巡迴，昨就在首節用狂轟猛炸慶祝回家，單節三分球11投9中，整節狂轟47分，締造PLG單節最多得分新紀錄。

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林志傑本土最高13分

最多31分領先的勇士在後3節得分比獵鷹少21分，第四節更被獵鷹拿32分，即使收下勝利卻爛尾收場。執行教練吳永仁坦言，由於今天還要面對鋼鐵人，在第四節大幅領先就決定讓主力休息，被對手追近是教練調度的問題。

勇士此仗本土最多分是「野獸」林志傑13分，沃特斯19分，洪楷傑12分，3人帶領板凳貢獻55分勝過獵鷹的35分。林志傑認為，上半場有執行好教練團設定的戰術，下半場就亂了套，慶幸有贏球，今天對鋼鐵人之戰要每節都打好。

勇士農曆年後連打獵鷹4場，目前對戰3連勝，交手紀錄改寫成4勝3敗，僅落後獵鷹1場勝差，保有爭取例行賽第2名的希望。PLG本季確定領航猿、獵鷹、勇士進軍季後賽，迄今17場僅拿1勝的鋼鐵人即使剩7戰全勝，也追不上勇士的9勝，打完例行賽就可以放假。

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