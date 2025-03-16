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中信飛牡蠣遠征南韓 完成無國界圈粉

2025/03/16 05:30

中信飛牡蠣電競戰隊在英雄聯盟First Stand Tournament國際賽展現灣電競實力。（Riot提供）中信飛牡蠣電競戰隊在英雄聯盟First Stand Tournament國際賽展現灣電競實力。（Riot提供）

首屆FST

CFO實力魅力爆棚

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中信飛牡蠣（CFO）在英雄聯盟First Stand Tournament小組賽擊退各路勁敵，第2名晉級4強，僅管昨日歷經五把大戰2：3惜敗給歐洲賽區代表隊Karmine Corp（KC），結束首屆FST國際賽，團隊合作默契與拚戰精神已經圈粉無數，並增加許多國際粉絲關注。

CFO從太平洋職業聯賽（LCP）脫穎而出，遠征南韓角逐今年首次舉辦的First Stand Tournament，在不被看好情況下，選手與教練團頂住壓力，小組賽先後擊退歐洲（LEC）、美洲（LTA）及中國（LPL）三大賽區代表隊，3勝1負挺進4強淘汰賽。陣中年僅17歲的中路選手HongQ蔡明宏，更展現初生之犢不畏虎的強大心臟，幾次危急時刻的精彩操作，幫助隊伍奠下勝基。

４強再度強碰KC，對方企圖心十足，5搶3賽制迅速連下兩把領先聽牌，沒有退路的CFO展現強大韌性，搶回兩把還以顏色，賽況推到2：2。最後一把關鍵戰，雙方打得非常激烈，CFO未能延續氣勢贏下，無緣冠軍戰，但選手們的團隊精神已經證明，LCP賽區雖然是新賽區，實力不可小覷，也讓全世界觀眾看見來自台灣的CFO。

在南韓國際賽場內，還有許多CFO的各國粉絲高舉手繪加油版大聲吶喊，讓選手們感受如家人般的溫暖，這正與中國信託的企業理念We are family契合。而中國信託銀行長期支持政府推廣電競運動政策，以企業力量培育新生代電競人才，除了贊助「中信飛牡蠣電競戰隊」參與職業賽事，也多次力挺「亞洲電子競技公開賽」，為年輕選手打造表現的舞臺，更期待透過電競運動讓世界看見台灣。

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