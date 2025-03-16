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全英賽》李佳豪來到歐洲拐氣 今決戰石宇奇

2025/03/16 05:30

李佳豪勇闖全英公開賽男單決賽，是繼周天成之後，第2位爭霸的台將。（美聯社）李佳豪勇闖全英公開賽男單決賽，是繼周天成之後，第2位爭霸的台將。（美聯社）

4強賽逆轉勝 創生涯高峰

〔記者林岳甫／綜合報導〕打球不再只有單一節奏的台灣好手李佳豪，昨凌晨在全英羽球公開賽以21：9、21：18擊退日本好手西本拳太挺進男單4強，不僅再創個人最佳，更是台灣第2位打進全英4強的男單選手，晚間4強賽他再以19：21、21：14、21：17逆轉法國好手拉尼耶，今天決賽將挑戰世界球王中國石宇奇。

世界排名22的李佳豪開季陷低潮，馬來西亞、印度公開賽、印尼大師賽都在首輪出局，亞洲混合團體錦標賽也是2場全敗。但他努力做出改變，法國奧爾良大師賽挺進8強，揮別1勝難求的低潮。

來到全英賽，李佳豪首輪險些出局，最後展現超強抗壓性，化解6個賽末點後逆轉擊敗香港好手李卓耀，證明改變打法有效果，隨後又連續解決兩名日本名將田中湧士、西本拳太，打出生涯代表作。

教練楊鈞翔透露，李佳豪開季陷入低潮，主要是進攻節奏過於單調，對手很快就能破解，來到歐洲後建議他做出調整，且網前要更積極主動才能壓制對手，否則在落入對方喜歡的節奏後，自己越打越悶。

周天成之後第二人爭霸

李佳豪昨晚再接再厲逆轉拉尼耶，是2020年周天成後，第2位挺進全英賽男單決賽的台灣選手，這對他是莫大的肯定，證明在國際賽具有競爭力。李佳豪躋身決賽至少能進帳1萬1500分積分，下週世界排名將擠進前20大關，再創生涯最佳。

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