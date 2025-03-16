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中職大辦桌吸粉 豪語單季300萬人

2025/03/16 05:30

中職昨在高雄展覽館首度舉辦大辦桌，由知名總舖師掌廚席開百桌，與球迷同歡。（記者李惠洲攝）中職昨在高雄展覽館首度舉辦大辦桌，由知名總舖師掌廚席開百桌，與球迷同歡。（記者李惠洲攝）

兩國際賽暖場

大巨蛋增至52場

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職昨首度在高雄舉辦開季宣傳活動，與球迷席開百桌迎接職棒第36年，聯盟會長蔡其昌盼延續去年總觀眾破200萬的棒球熱潮，喊話目標場均觀眾數9000人，若達成將是史上第一次單季總觀眾破300萬，更有助於讓大聯盟看見台灣棒球熱潮，提升開幕戰來台舉辦的可能性。

會長看好人氣

場均喊上9000

中職去年迎來「大巨蛋元年」，例行賽有38場大巨蛋賽事加持，總觀眾數276萬6386人、場均7684人。今年蔡其昌期許的不是7或8字頭，而是直上「9」，看好台灣隊奪下世界12強冠軍的連鎖效應，及大巨蛋場次增至52場後的觀眾成長。

昨天的大辦桌已嗅出球迷對新球季的期待，百桌名額1分鐘就秒殺，高雄市長陳其邁喊話明年直接辦300桌。而這次「辦桌」跟在地文化有深刻連結，蔡其昌強調，棒球不只有國際賽和職棒，要變成日常生活，文化底蘊才會雄厚，更能增加棒球粉絲。

近日棒球界瘋大聯盟的東京開幕戰，道奇巨星大谷翔平更說，「未來如果有機會到台灣比賽，會是非常幸福的事。」放眼亞洲棒球3強，只剩台灣尚未辦過大聯盟開幕戰，預料最快要到2028年洛杉磯奧運之後才較有機會。

蔡其昌直言，期待在大巨蛋看到海外賽，但大聯盟講究的是商業不是人情，權利金和邀請海外球隊來台灣等費用加總，5、6億台幣應該跑不掉，「台灣可能要組成一個團隊，整合各界力量才有辦法實現。」

台灣若能提升觀賽人口，有助於提升大聯盟來台辦比賽的機率。蔡其昌直言，雖然必須付出很高的代價，但不會因為困難就說不可行，「今年票房再成長個10至15%，會給大家更大信心。」

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