晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

曾昱磬轟炸兄弟 台鋼0三振奪勝

2025/03/16 05:30

台鋼曾昱磬攻守俱佳，熱身賽表現搶眼。（台鋼雄鷹提供）台鋼曾昱磬攻守俱佳，熱身賽表現搶眼。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹昨靠著曾昱磬9局上擊出3分砲，以3:1力克中信兄弟，公辦熱身賽3戰皆捷。

賽前2連勝的台鋼和兄弟打完前8局都未能得分，台鋼一壘手顏郁軒、二壘手曾昱磬多次上演美技阻斷兄弟攻勢，兄弟也一度靠雙殺化解台鋼得分契機，先發投手德保拉退場後，新秀伍立辰投2局無失分，呂彥青和王凱程也都力保不失。

砲打昌仔 率隊3連勝

9局上，兄弟推出李振昌後援，林家鋐挨觸身球上壘，李振昌隨後解決王柏融和魔鷹，但在保送顏郁軒後，曾昱磬接著轟出3分打點全壘打，幫助台鋼取得領先。

曾昱磬高中就讀日本高知中央高、大學就讀日本立正大學，返台後則唸開南大學，前年選秀落榜，去年第4輪才被台鋼選進，並入選過U23台灣隊。一軍尚無出賽紀錄的曾昱磬，昨擊出公辦熱身賽首轟，累積打擊率2成50。

中信德保拉投4局、台鋼新洋投石萬金投5局都未失分，兄弟打線單場出現3次雙殺，其中2次就在石萬金投球任內。不過石萬金、中繼3局好投的王柏傑，和把守最後一關失1分的伍祐城，都未投出三振。公辦熱身賽上回出現單場單隊未被三振已是2014年3月8日兄弟出戰桃猿時。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中