曾昱磬轟炸兄弟 台鋼0三振奪勝

台鋼曾昱磬攻守俱佳，熱身賽表現搶眼。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹昨靠著曾昱磬9局上擊出3分砲，以3:1力克中信兄弟，公辦熱身賽3戰皆捷。

賽前2連勝的台鋼和兄弟打完前8局都未能得分，台鋼一壘手顏郁軒、二壘手曾昱磬多次上演美技阻斷兄弟攻勢，兄弟也一度靠雙殺化解台鋼得分契機，先發投手德保拉退場後，新秀伍立辰投2局無失分，呂彥青和王凱程也都力保不失。

請繼續往下閱讀...

砲打昌仔 率隊3連勝

9局上，兄弟推出李振昌後援，林家鋐挨觸身球上壘，李振昌隨後解決王柏融和魔鷹，但在保送顏郁軒後，曾昱磬接著轟出3分打點全壘打，幫助台鋼取得領先。

曾昱磬高中就讀日本高知中央高、大學就讀日本立正大學，返台後則唸開南大學，前年選秀落榜，去年第4輪才被台鋼選進，並入選過U23台灣隊。一軍尚無出賽紀錄的曾昱磬，昨擊出公辦熱身賽首轟，累積打擊率2成50。

中信德保拉投4局、台鋼新洋投石萬金投5局都未失分，兄弟打線單場出現3次雙殺，其中2次就在石萬金投球任內。不過石萬金、中繼3局好投的王柏傑，和把守最後一關失1分的伍祐城，都未投出三振。公辦熱身賽上回出現單場單隊未被三振已是2014年3月8日兄弟出戰桃猿時。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法