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大谷帶頭炸裂 巨人王牌單局挨3轟

2025/03/16 05:30

大谷翔平在大聯盟海外賽熱身賽開轟，東京巨蛋全場嗨翻。（路透）大谷翔平在大聯盟海外賽熱身賽開轟，東京巨蛋全場嗨翻。（路透）

〔記者徐正揚／綜合報導〕即將於3月18、19日在大聯盟海外開幕系列賽交手的道奇、小熊，昨在東京巨蛋各與讀賣巨人、阪神虎打熱身賽，道奇在大谷翔平開砲帶動下3局上灌進5分，以5：1擊敗巨人；午場最大驚奇是阪神20歲左投門別啓人，先發5局完全壓制小熊打線，帶領阪神以3：0勝出。

大谷擔任先發DH打第1棒，1局上選到保送，3局上逮中巨人王牌投手戶鄉翔征第1球，轟出2分彈把比數擴大到4：0，單場3打席2打數1安打、1保送、2打點。道奇因貝茲身體不適沒排出「MVP」三連星打線。

戶鄉3局上狂丟5分，挨了3發全壘打，他用92球投6局。巨人打線前5局只擠出1支安打，6局下靠2安加保送的串聯打破鴨蛋。

阪神20歲門別

好投 震撼小熊

2022年選秀會阪神第2輪指名門別啓人，只用59球就讓小熊15上15下，與鈴木誠也2交手2次都讓他擊成外野飛球出局，連小熊總教練康索都大讚：「他的控球相當出色，投球策略非常積極，我們的打線完全被壓制，被迫出棒卻無法有效應對。」

門別在打線的力挺下拿到勝投，他表示，賽前有做好準備，上場後保持平常心，配球都按照捕手梅野隆太郎的指示，感謝守備幫了大忙，很高興投出生涯最好的1場比賽，希望把現在的好狀態維持下去，開季目標是進入先發輪值，並拿到生涯首勝。

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