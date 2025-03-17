晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳偉殷「最後一投」引退 逾3萬球迷感動

2025/03/17 05:30

美、日職通算96勝的陳偉殷，昨在投手生涯起點的名古屋巨蛋辦引退式，戴起央聯防禦率王手套，奮力完成「最後一投」。 （特派記者倪婉君攝）美、日職通算96勝的陳偉殷，昨在投手生涯起點的名古屋巨蛋辦引退式，戴起央聯防禦率王手套，奮力完成「最後一投」。 （特派記者倪婉君攝）

對台粉心內話

支持陳偉殷的球迷小笠原夫婦到場相挺。（特派記者倪婉君攝）支持陳偉殷的球迷小笠原夫婦到場相挺。（特派記者倪婉君攝）

留到21日記者會

陳偉殷穿上21號中日球衣，象徵結束21年職業生涯。 （特派記者倪婉君攝）陳偉殷穿上21號中日球衣，象徵結束21年職業生涯。 （特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕2004年1月和中日龍簽約展開職棒生涯，「台灣殷雄」陳偉殷昨重返名古屋巨蛋進行引退儀式，在最初的起點穿上21號中日球衣、戴起央聯防禦率王手套「最後一投」，象徵結束21年職業生涯，他用日語答謝在場逾3萬名球迷：「正因為有這個地方，才有現在的我。」至於其他要對台灣球迷的話，21日返台記者會聽他娓娓道來。

老戰友吉見 趕赴引退式

陳偉殷不但具備從日職投到大聯盟再投回日職的台灣史上第1人經歷，更在2016年以5年8000萬美元加盟馬林魚時刷新華人運動員最高身價，昨引退儀式除了不少台灣球迷相挺，還有日本夫婦穿著殷仔球衣支持，都讓他感動地說，「從日本到美國再回日本，都可以看到很多台灣的球迷，他們對我來講是很大的鼓勵」。

殷仔在中日8年不但和老戰友仍保持連繫，還透露吉見一起聽到他要引退，特地從京都花1、2小時車程趕來，而昔日監督落合博滿在過往吃飯時的一句建議，更讓他往後10多年生涯都受用，「對他來講，如果我今天不多丟內角球，就沒辦法解決打者。」殷仔從那之後就秉持這原則，「我要建立自己的優勢，就要多投內角球。」

感謝昔日落合博滿一席話

當年殷仔以85萬美元簽約赴日時，其實也有來自美職球團的邀約，但若讓他重新選擇一次，「我仍會選擇從日本開始。」日職教會他很多事情，像是如何運用下盤、在比賽中要做哪些事情讓自己變得更好，「我會覺得沒辦法適應亞洲的生活，你就沒辦法適應美國的生活。」

從殷仔的言談中，都可發現他具備好教練的特質，但被問及未來規畫時，他笑說目前還沒有想到，或許到了週五記者會上，會有更多不一樣的想法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中