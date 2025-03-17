陳偉殷「最後一投」引退 逾3萬球迷感動

美、日職通算96勝的陳偉殷，昨在投手生涯起點的名古屋巨蛋辦引退式，戴起央聯防禦率王手套，奮力完成「最後一投」。 （特派記者倪婉君攝）

對台粉心內話

支持陳偉殷的球迷小笠原夫婦到場相挺。（特派記者倪婉君攝）

留到21日記者會

陳偉殷穿上21號中日球衣，象徵結束21年職業生涯。 （特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕2004年1月和中日龍簽約展開職棒生涯，「台灣殷雄」陳偉殷昨重返名古屋巨蛋進行引退儀式，在最初的起點穿上21號中日球衣、戴起央聯防禦率王手套「最後一投」，象徵結束21年職業生涯，他用日語答謝在場逾3萬名球迷：「正因為有這個地方，才有現在的我。」至於其他要對台灣球迷的話，21日返台記者會聽他娓娓道來。

老戰友吉見 趕赴引退式

陳偉殷不但具備從日職投到大聯盟再投回日職的台灣史上第1人經歷，更在2016年以5年8000萬美元加盟馬林魚時刷新華人運動員最高身價，昨引退儀式除了不少台灣球迷相挺，還有日本夫婦穿著殷仔球衣支持，都讓他感動地說，「從日本到美國再回日本，都可以看到很多台灣的球迷，他們對我來講是很大的鼓勵」。

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殷仔在中日8年不但和老戰友仍保持連繫，還透露吉見一起聽到他要引退，特地從京都花1、2小時車程趕來，而昔日監督落合博滿在過往吃飯時的一句建議，更讓他往後10多年生涯都受用，「對他來講，如果我今天不多丟內角球，就沒辦法解決打者。」殷仔從那之後就秉持這原則，「我要建立自己的優勢，就要多投內角球。」

感謝昔日落合博滿一席話

當年殷仔以85萬美元簽約赴日時，其實也有來自美職球團的邀約，但若讓他重新選擇一次，「我仍會選擇從日本開始。」日職教會他很多事情，像是如何運用下盤、在比賽中要做哪些事情讓自己變得更好，「我會覺得沒辦法適應亞洲的生活，你就沒辦法適應美國的生活。」

從殷仔的言談中，都可發現他具備好教練的特質，但被問及未來規畫時，他笑說目前還沒有想到，或許到了週五記者會上，會有更多不一樣的想法。

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