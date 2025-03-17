才木浩人K掉大谷 坦言復仇了

阪神強投才木浩人5局僅被道奇隊擊出1安打、送出7次三振，還三振大谷，助隊完封道奇。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟東京海外開幕戰前，道奇、小熊各自和阪神虎、讀賣巨人進行2場交流賽，結果大出風頭的是阪神虎隊。昨阪神強投才木浩人5局僅被道奇隊擊出1安打、送出7次三振，阪神終場3：0贏球，繼前天戰勝小熊後，連兩天完封大聯盟隊伍。

先發5局飆7K 阪神完封道奇

面對前天開轟的大谷翔平，才木浩人首打席就用拿手的指叉球送出三振，3局兩人再交手，大谷面對直球擊出飛球出局。大谷6局被代打換下，單場2打席都遭才木壓制。2023年經典賽前熱身賽，大谷曾面對才木的指叉球開轟，昨天的三振被球迷視為「復仇」。賽後，才木坦言確實有這樣的意味：「當時的事一直記在心裡，這次也是用指叉球面對。」

請繼續往下閱讀...

阪神佐藤輝明4局從塞揚強投史奈爾手中擊出3分砲，關鍵轟幫助球隊取勝，他提到，能從塞揚強投手中開轟，自己也不敢置信。賽後道奇總教練羅伯斯坦言，日本投手水準確實很高，他特別提到才木浩人，認為他有大聯盟水準。一直以旅美為目標的才木，賽後特別商請翻譯，向道奇強投葛拉斯諾討教曲球握法。才木說，雖然此役他狀況不錯，但不會對結果太過自滿。

晚間的小熊隊和讀賣巨人之戰，雙方都在5局得分，小熊隊靠著沃克曼和12強美國隊國手新秀蕭的安打拿到4分，巨人只靠岡本和真敲安回擊，終場小熊4：2小勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法